



Com adaptações do Texto de Tony Duarte, jornalista do RadarDF

No último domingo (1º), a Arena BRB, conhecida como estádio Mané Garrincha, acolheu 71.244 torcedores na partida final da Supercopa entre Flamengo e Corinthians, estabelecendo um novo recorde de público para eventos de futebol na arena.Por muitos anos, o Mané Garrincha foi visto como um elefante branco. Construído para a Copa de 2014, consumiu aproximadamente R$ 1,8 bilhão, um valor muito acima do esperado, e foi envolto em alegações de superfaturamento e fraudes.Empreiteiras e agentes do governo foram mencionados em investigações que afetaram diretamente alguns ex-governadores. Ex-governadores foram presos em 2017, durante a Operação Panatenaico, sob as acusações de integrar organização criminosa e de lavagem de dinheiro.Os processos ainda permanecem sem conclusão, mas a associação do estádio com a corrupção durou por um longo período.A mudança teve início com uma administração que priorizou resultados. Sob a liderança de Ibaneis Rocha, o espaço passou a ser conhecido como Arena BRB. Deixou de ser um estigma e agora funciona como um centro multifuncional.Jogos importantes, grandes concertos, feiras, além de eventos corporativos e culturais ocuparam a programação, revertendo prejuízos em lucros.Em 2025, mais de 1,6 milhão de visitantes passaram pelo complexo, beneficiando hotéis, restaurantes e serviços locais.Atualmente, Brasília se firmou como um cenário nacional para grandes eventos. A arena, que era anteriormente um símbolo de desperdício, evoluiu para um motor econômico e um espaço de interação social.O contraste é evidente: enquanto os antigos protagonistas do escândalo ainda enfrentam barreiras legais, o estádio finalmente está desempenhando seu papel social.De uma crônica dificuldade a um ativo estratégico, a Arena BRB demonstra que é viável reinterpretar erros, restaurar o orgulho da cidade e alinhar o esporte e a cultura ao bem-estar da população de Brasília. Ibaneis fez isso.