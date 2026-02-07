DF Folia 2026 inicia neste sábado (7) com blocos no Plano Piloto, Varjão, Riacho Fundo II e Cruzeiro. A programação de carnaval se estende até 1º de março. Neste final de semana, a capital também oferecerá outros eventos de entrada livre, realizados com recursos ou apoio do Governo do Distrito Federal.É samba, é diversão, é DF Folia 2026: a programação de carnaval do Distrito Federal dá início neste sábado (7) e se estenderá até 1º de março. A abertura da celebração brasiliense será liderada pelos blocos Tá Chic, Tá Bacana, no Riacho Fundo II; Suvaco da Asa, no Plano Piloto; Desodorante do Suvaco, no Cruzeiro Velho; Bloco Marchinhas 60+ Ano 2026, no Setor de Diversões Sul; Bloco do Pretinho, no Varjão; e Bloco Galo Cego, no Setor Bancário Sul. No domingo (8), haverá Carnaval Urgente 2026 e Cafuçu do Cerrado 2026, ambos no Plano Piloto.Com um investimento de R$ 10 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF), a festividade contará com 73 blocos distribuídos por várias regiões administrativas, além de três grandes áreas. Além dos blocos, a capital estará repleta de atividades neste fim de semana. Essas atrações têm o apoio do GDF, através das secretarias de Cultura e Economia Criativa (Secec), de Turismo (Setur) e de Esporte e Lazer (SEL). Confira as opções.A escola de samba Capela Imperial celebra 50 anos de história neste sábado (7), às 14h30. A comemoração acontecerá na frente da sede da escola, localizada no Setor J Norte, CNJ 01, com entrada livre. Fundada em 1976, é uma das escolas mais tradicionais do DF.Caso a intenção para este final de semana seja assistir a um filme, o Cine Brasília oferece diversas opções. O cinema exibirá 25 longas que estão na disputa pelo Oscar 2026 até o dia 18 de março. Nesta primeira semana, estão em cartaz os filmes: O Agente Secreto, Marty Supreme, Frankenstein, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet, Valor Sentimental, Pecadores, Se Eu Tivesse Pernas Eu Te Chutaria, A Meia-Irmã Feia, Bugonia, Jurassic World: Recomeço, Zootopia 2 e Guerreiras do K-Pop: Pra Cantar.Haverá também sessões especiais com o clássico Matrix, repleto de efeitos visuais impressionantes, Anaconda, onde o ator brasileiro Selton Mello contracena com estrelas de Hollywood, entre outros filmes. A programação completa pode ser encontrada no Instagram e no site do Cine Brasília. Os preços dos ingressos são R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (inteira). Para as sessões gratuitas, a entrada será por ordem de chegada, sem necessidade de retirada antecipada de ingressos.O Dia do Quadrinho Nacional, que ocorre em 30 de janeiro, será celebrado no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, neste sábado (7), das 13h às 19h. As atividades incluirão uma feira de quadrinhos e mangás, uma exposição de quadrinhos raros e a troca de quadrinhos e livros da Biblioteca de Arte Ethel de O. Dornas e da Gibiteca TT Catalão, a primeira do tipo no Brasil e a terceira maior em termos de quantidade de exemplares. A entrada é gratuita.No mesmo dia, o local contará com uma apresentação de stand-up comedy do humorista Jaguar, acompanhada por várias participações especiais. O evento começará às 20h, no Teatro de Bolso, e os ingressos estarão disponíveis por R$ 20.Neste final de semana, o Espaço Cultural Renato Russo também receberá a apresentação de dança Raízes em Movimento, que exalta ancestralidade, memória e presença. Esta atividade é realizada pela Companhia Afro Contemporânea Corpus Entre Mundos, com apresentações marcada para a sexta-feira (6) às 20h, e no sábado (7) e domingo (8) às 19h. Os preços dos ingressos são R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Ademais, haverá aulas gratuitas de dança afrocontemporânea em todos os dias, sempre às 14h.O Memorial dos Povos Indígenas está exibindo, até 22 de fevereiro, a mostra Bancos Indígenas do Brasil: Rituais. Esta exposição contempla 54 obras de 39 etnias e evidencia a relevância dos rituais na vida indígena, mostrando como eles refletem uma cosmovisão onde o humano, o natural e o espiritual se entrelaçam. O acesso à visitação é gratuito e está disponível de terça a domingo, das 9h às 17h.Neste fim de semana, o Jardim Botânico de Brasília (JBB) estará acolhendo visitantes das 8h30 às 17h (com entrada permitida até 16h30). De terça a sábado, a taxa de entrada é de R$ 5 por pessoa; já aos domingos, a entrada é livre, em razão do programa Lazer Para Todos, implementado por este GDF em março deste ano.Outro local que oferece acesso gratuito aos domingos e feriados é o Zoológico de Brasília. O zoológico funcionará normalmente neste fim de semana, das 8h30 às 17h, com bilhetes à venda até às 16h. Os pagamentos poderão ser feitos em dinheiro, Pix ou cartões de débito e crédito.Com o Vai de Graça, a população pode utilizar esses e outros serviços sem preocupações relacionadas ao transporte. Implementado no ano passado, esse programa oferece transporte gratuito em ônibus e metrô durante domingos e feriados.