

Kicis também especificou que o apoio à vice-governadora do DF será de caráter informal, visto que formar uma coligação com o Progressistas (PP), partido de Celina, é inviável neste momento. “Vamos continuar apoiando a Celina enquanto isso for da vontade de Michelle”, declarou.



PL no DF

Além disso, a deputada afastou a possibilidade de um “racha” no PL do Distrito Federal. Nos últimos meses, surgiram informações sobre potenciais conflitos internos no partido a respeito das escolhas para a eleição de outubro, especialmente para o Senado Federal.



