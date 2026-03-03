Plataforma digital melhora o acesso à educação sobre direitos e deveres e reforça a abordagem preventiva nas instituições educacionais.Em colaboração com a Defensoria Pública da União (DPU), a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) apresenta, nesta terça-feira (3), uma ferramenta digital destinada à universalização do conhecimento sobre direitos e deveres. Criada no contexto da Escola de Assistência Jurídica (Easjur), essa iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população a conhecimentos jurídicos fundamentais, promovendo a cidadania, a prevenção de conflitos e o enfrentamento da hiperjudicialização nas relações humanas.A plataforma está acessível no portal da Easjur/DPDF e faz parte da política contínua de educação em direitos e deveres da instituição. O ambiente digital agrega conteúdos formativos, materiais pedagógicos, recursos interativos e um protocolo sugerido para a adoção e implementação, permitindo que escolas, universidades e outras instituições incluam a formação em direitos e deveres em suas atividades educativas de uma maneira estruturada e replicável.Além de oferecer acesso aos conteúdos, a ferramenta possibilita que as instituições solicitem a presença da Easjur/DPDF nas escolas com um simples clique.Após esse contato, defensores públicos podem visitar as unidades de ensino para dialogar com a comunidade escolar, apresentar a DPDF e trabalhar "lado a lado" na implementação do projeto, fortalecendo os laços institucionais e promovendo orientação jurídica preventiva.Ao institucionalizar a formação em direitos como uma política duradoura, a DPDF estabelece um novo modelo de acesso à Justiça fundamentado na informação, na autonomia cidadã e na prevenção de conflitos antes que se tornem litígios judiciais.De acordo com a legislação brasileira, ninguém pode alegar desconhecimento da lei como justificativa pela falta de cumprimento. A DPDF e a DPU atuam nesse sentido, desenvolvendo uma colaboração integrada. A ferramenta foi criada para enfrentar esse desafio. Seu buscador inteligente utiliza palavras-chave, permitindo a localização rápida e eficiente de aulas e conteúdos específicos.A tecnologia se alinha ao movimento de busca ativa, prevenção e reversão de práticas que contribuem para a hiperjudicialização das relações humanas. As aulas estão organizadas em sete módulos temáticos, com uma descrição detalhada a cada minuto, facilitadores e carga horária definida.O curso completo disponibiliza recursos interativos, avaliações e uma certificação equivalente a 70 horas. O material didático foi elaborado com base na série Você não sabe? A Defensoria te ensina!, com uma linguagem acessível e pertinente às dúvidas reais da população. O ambiente também incorpora conteúdos multidisciplinares sobre tecnologia, ética, formação profissional, empreendedorismo, mercado de trabalho e preparação para vestibulares.As escolas interessadas podem contatar a Easjur/DPDF através da própria plataforma. A partir desse diálogo, defensores públicos discutem com a comunidade escolar a melhor maneira de implementar o projeto, aumentando a presença institucional e destacando o papel transformador da Defensoria na promoção de uma cidadania consciente.