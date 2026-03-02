A administração continua a monitorar as áreas afetadas; nesta segunda-feira (2), ocorrerá um mutirão em colaboração com a Novacap e o SLU para restaurar as vias e desobstruir a drenagem pluvial.As fortes chuvas que atingiram Ceilândia na noite de sábado (28/2) causaram inundações em vários pontos da cidade, levando as equipes da administração local a permanecerem em plantão, observando as áreas mais impactadas.Na manhã deste domingo (1º), foi constatada a presença de detritos acumulados nas bocas de lobo. Grande parte desse material foi carregada pelas enxurradas após ter sido inadequadamente descartada em ruas e espaços públicos. Esses resíduos acabaram bloqueando o sistema de captação das águas pluviais, prejudicando o escoamento da água da chuva e contribuindo para os locais de alagamento.Um caminhão hidrojato da Novacap, que é um equipamento de grande potência usado para a limpeza das tubulações, já deu início ao trabalho. A capacidade operacional desse hidrojato é equivalente ao esforço manual de cerca de 100 homens, o que torna o processo de desobstrução da rede muito mais rápido.A partir desta segunda-feira (2), a Administração Regional de Ceilândia, em parceria com a Novacap e o SLU, realizará reparos nos buracos, remoção de resíduos trazidos pela enxurrada e desobstrução das bocas de lobo, com o objetivo de restaurar o funcionamento correto da rede de águas pluviais.