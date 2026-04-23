A expansão inclui unidades móveis aos 16 centros fixos já estabelecidos e planeja um atendimento ampliado até novembro de 2026.O Projeto Gamifica recebeu um suporte móvel para aumentar a disponibilidade de treinamento em jogos digitais, inovação e economia criativa. O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, na quarta-feira (22), o lançamento de duas carretas tecnológicas móveis, que se juntam aos 16 centros fixos existentes, elevando a previsão de atendimento do programa para até 23,5 mil jovens e adultos até novembro de 2026.A governadora Celina Leão esteve presente na cerimônia realizada no Centro de Ensino Médio Integrado (Cemi) do Cruzeiro. Segundo ela, o objetivo é capacitar uma quantidade significativa de jovens, com ênfase também em inteligência artificial e na criação de jogos.Nos centros fixos, o programa oferece 3,2 mil vagas. Nas carretas móveis, serão disponibilizadas mais 20,2 mil vagas em oficinas focadas em design, desenvolvimento e marketing aplicado a jogos. As carretas permanecerão duas semanas em cada região administrativa.Conforme explicou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Rafael Vitorino, as carretas percorrerão o trajeto do programa GDF na sua Porta, uma iniciativa que leva um gabinete móvel para as regiões administrativas, reunindo atendimento e serviços públicos no local.A finalidade é aumentar o acesso a formação tecnológica e conectar jovens e adultos a oportunidades no mercado de jogos e na economia digital. O projeto também inclui cursos híbridos, mentorias em e-sports e empreendedorismo, oficinas práticas, torneios, aulas abertas e eventos transmitidos ao vivo.