Na data de hoje, a governadora Celina Leão assinou dois decretos que autorizam a liberação de um crédito suplementar de R$ 244.854.852 para o Fundo de Saúde do Distrito Federal. Este montante será utilizado no programa Saúde Mais Perto do Cidadão, criado com a finalidade de aliviar a pressão sobre a rede pública e trazer os serviços de saúde mais próximos da população nas regiões administrativas. A medida entrará em vigor assim que for publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).O programa, administrado pela Secretaria de Saúde, proporciona atendimento em várias especialidades, incluindo clínica geral, nutrição, psicologia, serviço social, ginecologia, nefrologia, cardiologia, endocrinologia, oftalmologia, urologia e mastologia, além de realizar exames como eletrocardiogramas, mamografias e ultrassonografias.Conforme descrito no documento, o crédito suplementar será financiado através do superávit financeiro, em consonância com a Lei nº 4.320/1964. A intenção é fortalecer as alocações orçamentárias previamente estabelecidas no planejamento atual, seguindo as diretrizes contidas na Lei Orgânica do Distrito Federal e na legislação federal sobre finanças públicas.Os recursos têm origem em diversas fontes, incluindo verbas ordinárias não vinculadas, repasses do Sistema Único de Saúde (SUS) e transferências da União provenientes de emendas parlamentares individuais, coletivas e de comissões.Iniciado em agosto de 2024, o Saúde Mais Perto do Cidadão já realizou mais de 307 mil procedimentos e passou por várias localidades, como São Sebastião, Ceilândia, Sol Nascente/Pôr do Sol, Samambaia, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Paranoá, Santa Maria e Gama. A estrutura é montada em áreas com grande movimento para facilitar o acesso da população.