O Distrito Federal foi premiado pelo governo federal como uma das cinco unidades da Federação que mais geraram empregos para famílias cadastradas no Cadastro Único. O reconhecimento foi concedido na quarta-feira (27) durante cerimônia do II Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica, promovido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em Brasília.Representado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), o DF recebeu a condecoração na categoria Inclusão Socioeconômica para o Trabalho, ao lado dos estados do Amapá, Pará, Paraíba e Piauí. O critério de seleção foi o volume de empregos formais destinados a pessoas inscritas no Cadastro Único, medido com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os números foram apurados por estudos da Fundação Getulio Vargas, pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV).A secretária de Desenvolvimento Social, Giselle Ferreira, definiu o prêmio como o reconhecimento de uma política contínua de geração de oportunidades. "Trata-se de dar dignidade a famílias em situação de vulnerabilidade, gerando oportunidade e transformando vidas", disse. Para ela, o resultado expressa o empenho do GDF em garantir às famílias do Cadastro Único condições reais de "prosperar e alcançar o protagonismo de suas vidas".Além das categorias competitivas, a cerimônia concedeu 16 menções honrosas a organizações da sociedade civil, parceiros públicos e instituições privadas com desempenho relevante em ações de inclusão produtiva, qualificação profissional e educação empreendedora.O II Prêmio Nacional de Inclusão Socioeconômica integra o Programa Acredita no Primeiro Passo, iniciativa do governo federal voltada à ampliação de oportunidades de renda, qualificação profissional e empreendedorismo para famílias em situação de vulnerabilidade. Os vencedores foram selecionados pela Comissão Julgadora instituída pela Portaria MDS nº 69, de 13 de maio de 2026, com base na análise de evidências e resultados apresentados por estados, municípios, empresas e organizações parceiras. O objetivo da premiação é identificar, sistematizar e disseminar experiências bem-sucedidas de inclusão socioeconômica em todo o país.