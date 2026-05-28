A Região Metropolitana de Goiânia alcançou em 2024 o maior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de sua história e ingressou no grupo das cinco regiões metropolitanas mais desenvolvidas do Brasil. Os dados são do Radar IDHM 2026, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), pela Fundação João Pinheiro (FJP) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Com pontuação de 0,834, a Grande Goiânia classifica-se na faixa de muito alto desenvolvimento humano e aparece à frente de regiões metropolitanas como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Vitória, Natal, Recife, Salvador, Fortaleza, Belém e Manaus. O resultado representa também um marco geográfico: é a primeira vez que uma região metropolitana de fora do eixo Sul-Sudeste ocupa posição de liderança no ranking nacional.Entre 2012 e 2024, o IDHM da região saltou de 0,770 para 0,834. O indicador superou inclusive o patamar pré-pandemia: em 2019, o índice era de 0,802. Com a crise sanitária da Covid-19, houve recuo para 0,769 em 2021. A recuperação foi total nos anos seguintes, e 2024 registrou o melhor resultado da série histórica.Nas três dimensões avaliadas pelo estudo, a Região Metropolitana de Goiânia obteve 0,843 em Educação, 0,876 em Longevidade e 0,786 em Renda.O governador Daniel Vilela disse que o desempenho reflete uma estratégia combinada de crescimento econômico e expansão de políticas públicas. "Os números são resultado de um trabalho integrado, com investimentos estratégicos em áreas fundamentais como educação, infraestrutura, saúde e programas sociais", afirmou.Para Vilela, os dados também indicam a capacidade da Grande Goiânia de atrair investimentos e ampliar a geração de empregos. "Goiás hoje reúne condições que favorecem o desenvolvimento econômico sem perder de vista o cuidado com as pessoas", completou.O Radar IDHM é uma publicação periódica que monitora a evolução do desenvolvimento humano nos municípios e regiões metropolitanas brasileiras, medindo indicadores de saúde, educação e renda. O levantamento de 2026 abrange dados coletados até 2024 e serve como referência para a formulação de políticas públicas no país.