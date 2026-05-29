Diretoria percorreu três canteiros em Novo Gama nesta quinta-feira; ETE Santa Maria, que beneficiará até 247 mil pessoas, está com 89% das obras concluídasA diretoria da Saneago percorreu nesta quinta-feira (29/05) três grandes canteiros de obras de saneamento básico no Entorno do Distrito Federal, em visitas técnicas que somam investimentos de aproximadamente R$ 162 milhões. As intervenções concentram-se no município de Novo Gama e vão beneficiar também os vizinhos Valparaíso de Goiás e Luziânia.A primeira parada foi o canteiro de ampliação do sistema de abastecimento de água de Novo Gama, obra que recebe R$ 54,6 milhões. O projeto prevê a instalação de 18,6 quilômetros de adutora, um booster, três estações elevatórias e três centros de reservação com capacidade conjunta de 3,5 milhões de litros. A distribuição será feita por meio de 23,8 quilômetros de redes, ampliando significativamente a cobertura hídrica na região.Em seguida, a comitiva visitou a Estação de Tratamento de Esgoto Santa Maria, considerada o principal marco do conjunto de obras. Com R$ 73,6 milhões investidos e 89% das obras já executadas, a ETE Santa Maria terá capacidade para atender até 247 mil pessoas quando entrar em operação. A estrutura, equipada com tecnologia de ponta, deverá impactar diretamente a saúde pública de três municípios do Entorno Sul do DF: Novo Gama, Valparaíso de Goiás e Luziânia.O dia foi encerrado com a inspeção do Interceptor Santa Maria, tubulação de 17,8 quilômetros que está em fase de mobilização. A obra conta com aporte de R$ 33,8 milhões e será responsável por conduzir os efluentes até a nova estação de tratamento.A empresa estadual afirma que as visitas técnicas periódicas fazem parte de uma política de transparência na gestão dos contratos e de monitoramento do cronograma de entregas das obras de infraestrutura sanitária no interior de Goiás.