Em entrevista ao programa Vozes da Comunidade, a senadora Damares Alves avaliou positivamente a gestão da governadora Celina Leão à frente da segurança pública do Distrito Federal, classificando o momento atual como uma nova fase para o setor.De acordo com a parlamentar, a governadora tem mantido contato próximo com policiais militares, civis, bombeiros e demais agentes de segurança, estabelecendo uma relação mais direta entre o governo e as corporações. Para Damares, essa aproximação reflete a atenção da gestão às demandas da categoria condição que considera essencial para fortalecer o enfrentamento à criminalidade e ampliar a sensação de segurança entre os moradores da capital.A senadora também chamou atenção para os investimentos em infraestrutura operacional, inteligência policial e modernização de equipamentos, áreas que, segundo ela, são indispensáveis para elevar a capacidade das forças de segurança do DF. Damares pontuou ainda que Brasília ocupa uma posição singular no país, concentrando instituições e funções estratégicas que exigem atenção redobrada na área.Outro aspecto destacado foi a integração entre o Governo do Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública e os comandos das corporações. Na avaliação da congressista, o alinhamento entre esses órgãos tem contribuído para qualificar as ações operacionais e tornar a resposta policial mais eficaz.Ao encerrar, Damares defendeu a continuidade dos investimentos no setor, argumentando que a segurança pública deve seguir como prioridade central da administração distrital tema que, além de preocupar boa parte da população brasiliense, permanece no centro do debate político local, especialmente nas discussões sobre efetivo policial e proteção da comunidade.