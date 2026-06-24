O programa Aprova DF, parceria entre a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) e a Associação Cresce-DF, atingiu a marca de 126.209 estudantes atendidos somente no primeiro semestre de 2026. Desde a criação do projeto, em julho de 2024, já foram emitidos mais de 411 mil ingressos para os aulões gratuitos voltados à preparação para concursos públicos e vestibulares.O programa é voltado a estudantes de nível médio e superior e oferece acesso gratuito a conteúdos ministrados por professores experientes em disciplinas como língua portuguesa, matemática, redação, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, direito administrativo, atualidades e realidade brasileira.Em 2026, o projeto passou por aprimoramentos, incluindo a incorporação da disciplina de Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), considerada essencial para quem pretende disputar vagas em concursos locais.Além das aulas, os participantes recebem material didático, apostilas impressas, kits escolares e alimentação. Os encontros ocorrem aos fins de semana, possibilitando a participação de trabalhadores e de quem precisa conciliar os estudos com outras atividades.O impacto social do programa aparece em relatos de beneficiados. A psicóloga Fabiana Alves Pereira, de 26 anos, moradora do Paranoá, foi aprovada em processo seletivo para residência em Atenção Básica no SUS após participar do Aprova DF. Segundo ela, antes de conhecer o projeto não tinha condições financeiras de pagar um curso preparatório e chegou a questionar o próprio potencial diante dos demais candidatos. O acesso aos aulões foi, nas suas palavras, decisivo para a aprovação.O secretário de Justiça e Cidadania interino, Jaime Santana, afirmou que os números demonstram que a iniciativa está no caminho certo. Para Eduardo Campos, presidente da Associação Cresce-DF, superar 411 mil ingressos emitidos em menos de dois anos representa a democratização do acesso ao conhecimento para quem não teria condições de investir em um curso preparatório pago.As inscrições são abertas por disciplina e podem ser feitas pelo site oficial do projeto (aprovadf.com.br) ou presencialmente no local das aulas.