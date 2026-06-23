Inscrições estão disponíveis pela internet e presencialmente em cinco municípios; estudantes em situação de vulnerabilidade podem receber bolsa de R$ 300 por mês
O governo de Goiás está com 4.113 vagas abertas em cursos gratuitos de tecnologia, inovação e negócios oferecidos pelas Escolas do Futuro de Goiás (EFGs). As inscrições podem ser feitas pelo site efg.org.br/editaiscursos ou presencialmente nas unidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Valparaíso de Goiás e Santo Antônio do Descoberto.
Podem se inscrever moradores de Goiás com idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo. As turmas funcionam nos períodos matutino, vespertino e noturno, em formato presencial ou a distância, e são abertas em fluxo contínuo — ou seja, as aulas têm início após o preenchimento mínimo das vagas previstas.
Do total de vagas, 60% são destinadas prioritariamente a egressos de escolas públicas, pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência ou altas habilidades. Os 40% restantes são abertos ao público em geral. Para comprovar vulnerabilidade social, o candidato deve apresentar inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).
O portfólio de cursos inclui formações em programação de computadores, marketing digital, e-commerce, criação de conteúdo digital, pilotagem de drones, fotografia, Excel, pacote Office, empreendedorismo, liderança, gestão financeira e inglês instrumental, entre outras áreas.
Além da gratuidade, alunos matriculados em cursos de qualificação profissional que cumpram pelo menos um critério socioeconômico — como inscrição no CadÚnico ou renda familiar per capita inferior a dois salários mínimos — podem receber a Bolsa Profissionalizante, no valor de R$ 300 mensais.
Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico, o programa busca democratizar o acesso à qualificação. "Estamos levando capacitação gratuita para diferentes regiões do estado e criando oportunidades para que mais pessoas ingressem no mercado de trabalho com qualificação e autonomia", afirmou.
A distribuição de vagas por unidade é a seguinte: Goiânia (941), Mineiros (975), Valparaíso de Goiás (769), Aparecida de Goiânia (734) e Santo Antônio do Descoberto (694).
O governo de Goiás está com 4.113 vagas abertas em cursos gratuitos de tecnologia, inovação e negócios oferecidos pelas Escolas do Futuro de Goiás (EFGs). As inscrições podem ser feitas pelo site efg.org.br/editaiscursos ou presencialmente nas unidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Valparaíso de Goiás e Santo Antônio do Descoberto.
Podem se inscrever moradores de Goiás com idade mínima de 16 anos e ensino fundamental completo. As turmas funcionam nos períodos matutino, vespertino e noturno, em formato presencial ou a distância, e são abertas em fluxo contínuo — ou seja, as aulas têm início após o preenchimento mínimo das vagas previstas.
Do total de vagas, 60% são destinadas prioritariamente a egressos de escolas públicas, pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoas com deficiência ou altas habilidades. Os 40% restantes são abertos ao público em geral. Para comprovar vulnerabilidade social, o candidato deve apresentar inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico).
O portfólio de cursos inclui formações em programação de computadores, marketing digital, e-commerce, criação de conteúdo digital, pilotagem de drones, fotografia, Excel, pacote Office, empreendedorismo, liderança, gestão financeira e inglês instrumental, entre outras áreas.
Além da gratuidade, alunos matriculados em cursos de qualificação profissional que cumpram pelo menos um critério socioeconômico — como inscrição no CadÚnico ou renda familiar per capita inferior a dois salários mínimos — podem receber a Bolsa Profissionalizante, no valor de R$ 300 mensais.
Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico, o programa busca democratizar o acesso à qualificação. "Estamos levando capacitação gratuita para diferentes regiões do estado e criando oportunidades para que mais pessoas ingressem no mercado de trabalho com qualificação e autonomia", afirmou.
A distribuição de vagas por unidade é a seguinte: Goiânia (941), Mineiros (975), Valparaíso de Goiás (769), Aparecida de Goiânia (734) e Santo Antônio do Descoberto (694).
Postar um comentário