A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) recebeu representantes da Defensoria Pública do DF (DPDF) nesta segunda-feira (22) para tratar da transferência do Centro de Referência Especializado de Assistência Social para a População em Situação de Rua (Centro Pop) do Plano Piloto. O equipamento funciona atualmente na Quadra 903 da Asa Sul e deverá mudar de endereço, decisão anunciada pela governadora Celina Leão em 15 de junho.Na reunião, a Sedes apresentou alternativas para que a mudança não comprometa o atendimento à população vulnerável nem a rede de proteção social já estruturada. A secretária Giselle Ferreira afirmou que o novo local ainda está sendo definido, mas garantiu que a continuidade dos serviços está assegurada. "Buscamos uma localização estratégica que, independentemente de qualquer mudança, garantirá a continuidade do atendimento. Trata-se de uma política pública fundamental e indispensável para pessoas em situação de rua", disse.Giselle também destacou a necessidade de compartilhar dados estatísticos entre os órgãos para aprimorar a formulação de políticas públicas, incluindo informações sobre demanda por serviços, registros de judicialização e as soluções adotadas em cada caso.O defensor público-geral, Reinaldo Rossano, avaliou positivamente o encontro. Segundo ele, o alinhamento entre DPDF e Sedes contribui para respostas mais efetivas às necessidades das pessoas em situação de rua. "Esta reunião foi uma oportunidade importante para estabelecer fluxos de trabalho, fortalecer o diálogo com a nova gestão da Sedes e alinhar expectativas, sempre com o objetivo de oferecer o melhor atendimento possível", afirmou.Além da mudança de endereço, o GDF discute a criação de um cadastro integrado da população em situação de rua, centralizando informações de diferentes órgãos para tornar o atendimento mais preciso e articulado.O Distrito Federal conta com dois Centros Pop: um em Brasília, na 903 Sul, e outro em Taguatinga Norte, na QNF 24. As unidades funcionam todos os dias, das 7h às 18h, sem necessidade de agendamento, mas com limite de atendimentos por dia. Os serviços incluem guarda de pertences, higiene pessoal, alimentação, documentação e atendimento socioassistencial, prestados por equipe multidisciplinar composta por assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, educadores e agentes sociais.