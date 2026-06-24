O governo de Goiás lançou a Operação Romaria 2026 para reforçar a segurança da 186ª Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, que acontece entre os dias 26 de junho e 5 de julho. O esquema especial foi planejado para atender os milhões de fiéis esperados no período, quando o município recebe a segunda maior festa católica do Brasil.A operação inclui policiamento ostensivo em áreas estratégicas, patrulhamento contínuo na GO-060, a Rodovia dos Romeiros, monitoramento por câmeras e compartilhamento de imagens de sistemas públicos e da Diocese.O planejamento prevê ainda a instalação de 14 plataformas elevadas de observação e sete postos fixos de vigilância, além de equipes especializadas em prontidão para atender ocorrências de maior complexidade.Na área de atendimento às vítimas de crimes, a Polícia Civil instalará três Delegacias de Atendimento ao Romeiro em pontos estratégicos de Trindade, além de uma Central de Flagrantes na sede da 16ª Delegacia Regional. A central funcionará durante todo o período da romaria, com integração direta entre as forças de policiamento.O Corpo de Bombeiros Militar manterá postos avançados de atendimento pré-hospitalar, equipes de resgate e combate a incêndios, além de realizar vistorias permanentes em estruturas temporárias e áreas de grande concentração de público.O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, destacou que reuniu tecnologia, efetivo especializado, videomonitoramento, estruturas temporárias de atendimento e protocolos de gestão de riscos para proporcionar segurança aos romeiros, moradores e visitantes durante todo o período da festa.A operação integra Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal, Polícia Científica, Procon Goiás, órgãos municipais e instituições parceiras, sob coordenação da Superintendência de Ações e Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública, com modelo de comando unificado e monitoramento permanente.O plano também contempla atenção especial aos grandes eventos da programação, como o Desfile dos Carros de Bois e os shows de artistas nacionais no Carreiródromo. Paralelamente, equipes atuarão no ordenamento do trânsito, com bloqueios, rotas de emergência e corredores exclusivos para viaturas e ambulâncias.