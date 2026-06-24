O Governo do Distrito Federal lançou, nesta terça-feira (23), o Programa de Endereçamento Rural Digital do Distrito Federal, que vai atribuir um endereço digital único — batizado de "CEP Rural" — a cerca de 20 mil propriedades rurais espalhadas pelo DF. O sistema será totalmente gratuito para os agricultores cadastrados.A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF (Seagri-DF) com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) e o Instituto de Economia Agrícola de São Paulo (IEA-SP), com investimento previsto de R$ 375,7 mil.O programa utiliza a tecnologia de geolocalização por Plus Codes, sistema que cria um código digital único para cada propriedade rural. Na prática, esse código permitirá localizar os imóveis com precisão em plataformas como Google Maps, Waze e Bing Maps.O secretário de Agricultura, Rafael Bueno, destacou que a ferramenta criará endereços eletrônicos que poderão ser usados em plataformas de e-commerce para recebimento de encomendas, além de ser disponibilizada a órgãos de segurança pública e saúde para tornar atendimentos mais ágeis em áreas rurais.Um dos impactos mais esperados é na área de emergências. Com o endereço digital, equipes do Samu, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Defesa Civil poderão localizar propriedades com mais rapidez em situações críticas, com expectativa de redução significativa no tempo de deslocamento em ocorrências médicas, acidentes e incêndios.O programa começou a ser estruturado em 2024, com o cadastro inicial de 4.736 pontos georreferenciados. Em 2025, avançou para 6.369 propriedades. A meta para 2026 é atingir 20 mil propriedades georreferenciadas e garantir integração total com plataformas globais de navegação digital.O sistema também deve gerar impactos na economia rural ao facilitar entregas, melhorar a logística de transporte, otimizar o escoamento da produção agrícola e ampliar o acesso dos produtores ao comércio eletrônico e a marketplaces digitais.A adesão ao programa ocorrerá por plataforma digital, com apoio de equipes da Seagri-DF e da Emater-DF para capacitação dos produtores.