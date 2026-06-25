O governador Daniel Vilela realizou, nesta terça-feira (24/06), o tradicional percurso a pé de Goiânia a Trindade e aproveitou a oportunidade para inspecionar os preparativos do Centro de Apoio ao Romeiro (CAR), estrutura montada pelo Estado na GO-060 para atender os fiéis durante a Romaria do Divino Pai Eterno em 2026.Durante a Caminhada da Fé, o chefe do Executivo goiano conversou com os organizadores e ressaltou a importância do trabalho que será executado pelos 520 voluntários da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). "Nós temos certeza que essa festa vai ser ainda mais bonita. O mais importante é que as pessoas encontrem aqui um local adequado para ir ao banheiro, fazer uma pequena refeição e chegar muito bem na nossa capital da fé", declarou Vilela.Montada com 3,4 mil metros quadrados, a estrutura da OVG está localizada no Parque de Apoio dos Romeiros, no km 10 da GO-060, praticamente no meio do caminho entre Goiânia e a Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. A expectativa é que mais de 400 mil peregrinos passem pelo local durante os dez dias de festa.O CAR funcionará 24 horas por dia, entre os dias 26 de junho e 5 de julho, e oferecerá wi-fi, lanches, espaço de descanso e orientações para uma caminhada saudável, tudo de forma gratuita. "As forças de segurança atuarão integradas e uma área de saúde, em parceria com a Prefeitura de Trindade, reforçará essa caminhada da fé com tranquilidade", explicou o governador, que garantiu ter feito "um planejamento de segurança impecável" para o evento.O prefeito de Trindade, Marden Júnior, destacou a importância da parceria com o Estado. "O sentimento é de gratidão ao Divino Pai Eterno pelas conquistas concretizadas por meio dessa parceria, como a restauração da GO-060 e a entrega do nosso Viaduto da Fé. A OVG não construiu apenas um centro, mas um verdadeiro palácio para os romeiros. Os olhos de quem passar por aqui verão as ações de um governo que deu certo", afirmou.O reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, padre Marco Aurélio Martins, abençoou a caminhada e o CAR, exaltando a união das lideranças em torno de uma festa de solidariedade e paz. "Que, ao serem acolhidos nesse centro, os romeiros tenham no coração esse sentimento e o amor do Pai Eterno, espalhando isso por onde forem", disse o religioso.A Festa de Trindade atraiu mais de 4 milhões de pessoas no ano passado. É a maior comemoração religiosa da região Centro-Oeste e a segunda maior festa católica do Brasil. Além do CAR, o evento conta com apoio do Estado por meio de ações de saúde e do reforço na segurança pública.