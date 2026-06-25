O governador Daniel Vilela realizou, nesta terça-feira (24/06), o tradicional percurso a pé de Goiânia a Trindade e aproveitou a oportunidade para inspecionar os preparativos do Centro de Apoio ao Romeiro (CAR), estrutura montada pelo Estado na GO-060 para atender os fiéis durante a Romaria do Divino Pai Eterno em 2026.
Durante a Caminhada da Fé, o chefe do Executivo goiano conversou com os organizadores e ressaltou a importância do trabalho que será executado pelos 520 voluntários da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). "Nós temos certeza que essa festa vai ser ainda mais bonita. O mais importante é que as pessoas encontrem aqui um local adequado para ir ao banheiro, fazer uma pequena refeição e chegar muito bem na nossa capital da fé", declarou Vilela.
Montada com 3,4 mil metros quadrados, a estrutura da OVG está localizada no Parque de Apoio dos Romeiros, no km 10 da GO-060, praticamente no meio do caminho entre Goiânia e a Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. A expectativa é que mais de 400 mil peregrinos passem pelo local durante os dez dias de festa.
O CAR funcionará 24 horas por dia, entre os dias 26 de junho e 5 de julho, e oferecerá wi-fi, lanches, espaço de descanso e orientações para uma caminhada saudável, tudo de forma gratuita. "As forças de segurança atuarão integradas e uma área de saúde, em parceria com a Prefeitura de Trindade, reforçará essa caminhada da fé com tranquilidade", explicou o governador, que garantiu ter feito "um planejamento de segurança impecável" para o evento.
O prefeito de Trindade, Marden Júnior, destacou a importância da parceria com o Estado. "O sentimento é de gratidão ao Divino Pai Eterno pelas conquistas concretizadas por meio dessa parceria, como a restauração da GO-060 e a entrega do nosso Viaduto da Fé. A OVG não construiu apenas um centro, mas um verdadeiro palácio para os romeiros. Os olhos de quem passar por aqui verão as ações de um governo que deu certo", afirmou.
O reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, padre Marco Aurélio Martins, abençoou a caminhada e o CAR, exaltando a união das lideranças em torno de uma festa de solidariedade e paz. "Que, ao serem acolhidos nesse centro, os romeiros tenham no coração esse sentimento e o amor do Pai Eterno, espalhando isso por onde forem", disse o religioso.
A Festa de Trindade atraiu mais de 4 milhões de pessoas no ano passado. É a maior comemoração religiosa da região Centro-Oeste e a segunda maior festa católica do Brasil. Além do CAR, o evento conta com apoio do Estado por meio de ações de saúde e do reforço na segurança pública.
Durante a Caminhada da Fé, o chefe do Executivo goiano conversou com os organizadores e ressaltou a importância do trabalho que será executado pelos 520 voluntários da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). "Nós temos certeza que essa festa vai ser ainda mais bonita. O mais importante é que as pessoas encontrem aqui um local adequado para ir ao banheiro, fazer uma pequena refeição e chegar muito bem na nossa capital da fé", declarou Vilela.
Montada com 3,4 mil metros quadrados, a estrutura da OVG está localizada no Parque de Apoio dos Romeiros, no km 10 da GO-060, praticamente no meio do caminho entre Goiânia e a Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. A expectativa é que mais de 400 mil peregrinos passem pelo local durante os dez dias de festa.
O CAR funcionará 24 horas por dia, entre os dias 26 de junho e 5 de julho, e oferecerá wi-fi, lanches, espaço de descanso e orientações para uma caminhada saudável, tudo de forma gratuita. "As forças de segurança atuarão integradas e uma área de saúde, em parceria com a Prefeitura de Trindade, reforçará essa caminhada da fé com tranquilidade", explicou o governador, que garantiu ter feito "um planejamento de segurança impecável" para o evento.
O prefeito de Trindade, Marden Júnior, destacou a importância da parceria com o Estado. "O sentimento é de gratidão ao Divino Pai Eterno pelas conquistas concretizadas por meio dessa parceria, como a restauração da GO-060 e a entrega do nosso Viaduto da Fé. A OVG não construiu apenas um centro, mas um verdadeiro palácio para os romeiros. Os olhos de quem passar por aqui verão as ações de um governo que deu certo", afirmou.
O reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, padre Marco Aurélio Martins, abençoou a caminhada e o CAR, exaltando a união das lideranças em torno de uma festa de solidariedade e paz. "Que, ao serem acolhidos nesse centro, os romeiros tenham no coração esse sentimento e o amor do Pai Eterno, espalhando isso por onde forem", disse o religioso.
A Festa de Trindade atraiu mais de 4 milhões de pessoas no ano passado. É a maior comemoração religiosa da região Centro-Oeste e a segunda maior festa católica do Brasil. Além do CAR, o evento conta com apoio do Estado por meio de ações de saúde e do reforço na segurança pública.
Postar um comentário