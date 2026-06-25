O programa GDF na Sua Porta chegou ao Paranoá em meados de abril, reunindo uma força-tarefa de atendimentos e serviços públicos à população local. Entre as principais iniciativas apresentadas, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) destaca obras de grande impacto: a recuperação da Ponte de Sobradinho dos Melos e a construção da nova Feira Permanente do Paranoá.As duas intervenções, já em andamento, somam investimentos de quase R$ 16 milhões. A recuperação da ponte, com aporte de R$ 2,95 milhões, está na fase de montagem do canteiro de obras, limpeza da área e recebimento das ferragens estruturais. A construção da feira, orçada em R$ 12,9 milhões, concluiu o cercamento da área e a implantação do canteiro.O novo equipamento público é aguardado com expectativa por comerciantes e moradores. Erika Bomfim, de 32 anos, mora na Quadra 3, próximo ao local da construção. Para ela, a obra representa uma transformação para a região. "A gente esperou muitos anos por esse projeto. Ver as máquinas trabalhando traz esperança de que o Paranoá vai ganhar um espaço bonito, organizado e que vai movimentar ainda mais o comércio daqui", relatou.A Ponte de Sobradinho dos Melos é um trecho importante de ligação para moradores e produtores rurais da região. Para o administrador regional do Paranoá, Wagner Teixeira Lima de Souza, a obra atende uma reivindicação antiga da comunidade. "Após o comprometimento da estrutura anterior, os moradores passaram a enfrentar dificuldades diárias de deslocamento. Agora, vemos uma solução definitiva saindo do papel, trazendo mais segurança, mobilidade e tranquilidade para quem depende dessa ligação todos os dias", comentou. Sobre a feira, o administrador acrescentou que a nova estrutura vai oferecer mais dignidade aos feirantes e à população, com melhores condições de trabalho e mais conforto para comerciantes e consumidores.Além das grandes obras de infraestrutura, a Novacap intensificou os serviços de zeladoria e implantação de equipamentos públicos no Paranoá por meio da Diretoria das Cidades. A região recebeu investimentos de quase R$ 5 milhões em mobiliário urbano, com a instalação e recuperação de 53 equipamentos, incluindo parquinhos infantis, pontos de encontro comunitário (PECs), quadras esportivas e skate park."O Paranoá é uma das regiões que mais recebeu equipamentos públicos neste ciclo de investimentos, com mais de 50 intervenções em andamento ou já executadas. São ações que transformam os bairros, valorizam os espaços públicos e atendem demandas históricas da comunidade", destacou o diretor das Cidades, Raimundo Silva.Coordenado pela Secretaria de Governo, por meio da Secretaria Executiva das Cidades, o GDF na Sua Porta reúne secretarias e órgãos do Distrito Federal com o objetivo de aproximar o governo da população e transformar as demandas dos moradores em ações concretas.