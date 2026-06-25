A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, anunciou a assinatura de um decreto que estabelece ponto facultativo integral para os servidores públicos locais na próxima segunda-feira. A decisão foi motivada pelo horário da próxima partida, agendada para as 14h, e pelos intensos congestionamentos que travaram as principais vias da capital federal.Anteriormente, a regra em vigor previa a liberação do funcionalismo público três horas antes do início de cada partida. Contudo, devido ao início do jogo no período da tarde, a dinâmica se mostrou inviável para a mobilidade urbana da cidade.De acordo com a governadora, a experiência de dias anteriores acendeu um alerta para a necessidade de suspender o expediente. "Ontem a cidade parou. As pessoas ficaram de três até quatro horas presas no trânsito", destacou Celina Leão.A chefe do Executivo argumentou que manter o funcionamento dos órgãos públicos por apenas poucas horas na parte da manhã traria mais prejuízos do que benefícios à rotina dos trabalhadores e do tráfego."Não justifica a pessoa chegar, ficar três horas aqui no serviço público e sair correndo para pegar mais três horas de trânsito, sendo que o jogo será às duas horas [da tarde]", justificou a governadora.A medida já foi definida pela gestão da capital e o decreto que oficializa o ponto facultativo será publicado em breve no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). A determinação deve seguir o padrão de manter em funcionamento apenas as atividades consideradas essenciais, como saúde e segurança pública.