Arraiá do Rotary 2026

Data: 20 de junho de 2026 (sábado)

Horário: Das 16h às 22h

Local: Fundação dos Rotarianos de Brasília, Setor de Clubes Sul, Trecho 3, Brasília-DF

Entrada: Gratuita Solidariedade: Doação de cobertores e agasalhos

Informações: (61) 98622-9879

Evento gratuito na Fundação dos Rotarianos, marcado para 20 de junho, vai reunir comidas típicas, música ao vivo e campanha solidária de inverno no Setor de Clubes SulO Arraiá do Rotary volta ao calendário junino de Brasília. No dia 20 de junho, um sábado, a Fundação dos Rotarianos de Brasília, no Setor de Clubes Sul, receberá a edição 2026 do evento. Gratuito, aberto a toda a família e com missão que vai além da festa: arrecadar cobertores e agasalhos para quem enfrenta o frio sem proteção no Distrito Federal.A programação acontece das 16h às 22h e inclui comidas típicas, fogueira, apresentações culturais, brincadeiras e shows de música ao vivo. A organização é do Rotary Club de Brasília, que espera reunir rotarianos, familiares, amigos e a comunidade em geral no espaço que, segundo o próprio clube, tem raízes fincadas na história da capital federal."Estamos trazendo de volta uma festa que começou com os pioneiros que fundaram o nosso clube e que passou por um hiato após a pandemia. Chegou o momento de reunir novamente a sociedade nesse espaço simbólico, que faz parte da construção de Brasília", afirmou José Fernando Vilela, presidente do Rotary Club de Brasília e responsável pela organização.Além da confraternização, o arraiá terá caráter assistencial. Os frequentadores serão convidados a levar doações de cobertores e agasalhos, que serão encaminhados à campanha de inverno voltada a pessoas em situação de vulnerabilidade social no DF. Parte da renda obtida com a venda de produtos durante o evento também será revertida para projetos sociais mantidos pelo clube."Queremos aproveitar o Arraiá do Rotary para arrecadar doações e ajudar a amenizar o frio desta época do ano", reforçou Vilela.A entrada é franca. Mais informações pelo telefone (61) 98622-9879.SERVIÇO