O Governo do Distrito Federal (GDF) realizou mais uma edição do programa itinerante "GDF na sua porta", beneficiando mais de 380 famílias moradoras da Colônia Agrícola 26 de Setembro. A iniciativa concentrou em um único espaço diversos serviços públicos essenciais, facilitando o acesso da comunidade local a atendimentos que normalmente exigiriam deslocamento até as regiões centrais.Durante a ação, os moradores contaram com uma estrutura voltada para acolhimento social, orientações jurídicas e emissão de documentos. A área de saúde também teve papel de destaque, oferecendo vacinação, aferição de pressão arterial, consultas básicas e encaminhamentos para a rede pública de saúde.O principal objetivo do programa é desburocratizar o acesso aos direitos básicos e aproximar os órgãos governamentais das populações que vivem em áreas mais afastadas ou em processo de regularização.Balanço dos atendimentos: Mais de 380 núcleos familiares assistidos.Principais serviços: Atualização do Cadastro Único (CadÚnico), atendimentos de saúde preventiva e suporte psicossocial.Foco regional: Consolidação do suporte estatal na Colônia Agrícola 26 de Setembro, promovendo inclusão social e cidadania.A coordenação do evento destacou que o mapeamento das demandas locais permite ao GDF planejar futuras melhorias estruturais permanentes para a região.