O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou nesta segunda-feira (1°) o início da ocupação do Centro Administrativo do DF (CADF), em Taguatinga. A medida foi determinada pela governadora Celina Leão com o objetivo declarado de reduzir os gastos públicos com aluguel de imóveis privados e concentrar secretarias e órgãos em um único complexo pertencente ao próprio governo.A Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF) será a primeira pasta a se transferir para o complexo. Segundo o secretário Valter Casimiro, a pasta ficará encarregada não só de liderar a mudança, mas também de coordenar as obras e adaptações necessárias para receber as demais secretarias. "O detalhamento das ações já começou, em conjunto com a Secretaria de Economia e a Casa Civil, que vai definir quais áreas serão ocupadas por cada órgão", disse Casimiro.A expectativa inicial é de que mais de 150 servidores da própria SODF passem a ocupar o espaço nos primeiros meses. A governadora também sinalizou que pretende transferir seu gabinete para o local.O CADF reúne 16 edifícios distribuídos em 182 mil metros quadrados. Concluído há pouco mais de dez anos e entregue em 2014, o complexo nunca foi plenamente ocupado. Ao longo dos anos, o empreendimento acumulou entraves jurídicos, questionamentos contratuais e disputas judiciais sobre os custos da obra e pagamentos pendentes, o que manteve o espaço subutilizado enquanto o governo seguia pagando aluguéis em outras regiões do DF.Entre as secretarias prioritárias para a mudança estão a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), a Casa Civil, a Casa Militar e a Secretaria de Governo. O secretário da Seduh, Marcelo Vaz, afirmou que o contrato de locação atual está próximo do vencimento e que a instrução recebida foi de renová-lo apenas pelo período estritamente necessário para viabilizar a transferência.Antes mesmo da ocupação formal, serviços de manutenção já foram retomados. A Novacap atua na recuperação do paisagismo e limpeza das calçadas, em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU). A manutenção dos elevadores também foi acionada pela Secretaria de Economia. A SODF realiza, em paralelo, um levantamento das principais demandas estruturais, como impermeabilização de lajes e recuperação de calhas.O secretário de Economia, Valdivino de Oliveira, afirmou que o governo ainda está contabilizando a economia efetiva que a medida vai gerar. "A governadora vai organizar a logística dessa transição para não termos prejuízos. Tudo está sendo feito com responsabilidade e cautela", disse.Além do impacto fiscal, o GDF aposta que a ocupação do complexo deve movimentar a economia local de Taguatinga, com o aumento do fluxo de servidores, prestadores de serviços e visitantes na região.