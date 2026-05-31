O Alerta Climático e o Impacto do El Niño

Durante a entrevista, o Tenente-Coronel Marcelino enfatizou que o cenário ambiental para este ano exige atenção redobrada das autoridades e dos cidadãos. De acordo com os dados apresentados, há uma probabilidade de 90% de ocorrência do fenômeno El Niño, cujos efeitos na região Centro-Oeste são significativamente intensificados pelo aquecimento global.



O militar explicou que o fenômeno altera drasticamente o regime regular de chuvas e eleva as temperaturas médias. Essa combinação torna a vegetação nativa do Cerrado extremamente seca e vulnerável, transformando o bioma em um terreno fértil para a rápida propagação de grandes incêndios florestais.





Antecipação e Estratégia: A “Barreira de Previsibilidade”

Um dos pontos técnicos de destaque na entrevista foi a explicação sobre a chamada “Barreira de Previsibilidade da Primavera”, o período entre os meses de abril e junho em que a margem de erro das previsões meteorológicas se eleva.



Prevendo a gravidade da seca que se avizinha e lidando com essa janela de incerteza, o CBMDF decidiu adotar uma estratégia de mobilização antecipada através da Operação Verde Vivo 2026. O foco principal das equipes neste momento inicial tem sido o contato direto com a comunidade rural, estabelecendo canais de comunicação integrados para orientar e capacitar os produtores locais antes do agravamento da estiagem.



A mensagem central e mais contundente transmitida pelo comandante foi direcionada à conduta dos moradores do Distrito Federal. Ele alertou severamente contra o uso do fogo como método de manejo ou eliminação de resíduos residenciais e agrícolas.



“O que começa como uma simples queima de entulho ou de restos de poda pode, em poucos segundos, fugir completamente do controle e se tornar um incêndio florestal devastador”, advertiu o Tenente-Coronel Marcelino.



Além do imenso risco à vida, à fauna e à flora, a prática de queimadas urbanas ou rurais sem autorização é inadequada, perigosa e desencorajada por decretos específicos do Governo do Distrito Federal (GDF), podendo acarretar severas penalidades legais aos infratores.



Ao encerrar sua participação, o Comandante reforçou que a melhor estratégia defendida pela corporação contra os incêndios florestais é a prevenção, agindo antes mesmo que a primeira faísca aconteça. Com a conscientização pública e a interrupção do uso residencial do fogo, o CBMDF espera mitigar significativamente a frequência e o impacto das queimadas neste ano, garantindo maior proteção à saúde da população e à biodiversidade do Cerrado candango.

Na manhã deste sábado (30), o programa Vozes da Comunidade recebeu o Tenente-Coronel Marcelino Costa do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Em uma entrevista esclarecedora e de grande utilidade pública, o comandante detalhou o planejamento estratégico da corporação para o período de estiagem e fez um apelo urgente sobre o papel vital da população na preservação do bioma.