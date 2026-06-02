Com o objetivo de descentralizar as ações de combate ao fogo e reduzir o tempo de resposta a emergências ambientais, o Governo de Goiás está implementando a atuação de brigadistas comunitários no enfrentamento a incêndios florestais. A medida busca integrar a população local e voluntários diretamente nas estratégias de preservação ambiental do estado, especialmente no período de estiagem.Os brigadistas comunitários passam por treinamentos rigorosos coordenados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO). A capacitação inclui técnicas de primeiros socorros, manejo de ferramentas agrícolas e abafadores, além de estratégias de isolamento de focos de incêndio para evitar que as chamas se alastrem para áreas de preservação ou propriedades rurais.Impacto e PrevençãoA presença desses profissionais nas comunidades é vista como um fator estratégico para a preservação do Cerrado goiano. Por residirem nas proximidades das áreas críticas, os brigadistas conseguem conter os focos iniciais antes da chegada das equipes de bombeiros, o que reduz drasticamente os danos à fauna e à flora locais.A ação conjunta entre o Estado e a comunidade fortalece a rede de monitoramento ambiental e otimiza o uso dos recursos públicos em grandes operações de combate.