O cheiro de milho assado e o som das sanfonas já começam a ecoar pelo Distrito Federal. O Circuito Junino 2026, iniciativa apoiada pela Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF), movimenta neste fim de semana ao menos três regiões administrativas da capital federal com festas gratuitas, quadrilhas e comidas típicas, mantendo viva uma das tradições mais enraizadas na cultura brasileira.São Sebastião, Recanto das Emas e Cruzeiro Novo são os destinos desta edição do circuito, que oferece programação sem custo para toda a família, com o objetivo de fortalecer manifestações culturais, estimular a convivência comunitária e impulsionar o turismo nas regiões.Em São Sebastião, dois eventos disputam a atenção dos moradores. O Arraiá Rosa Mística, realizado no Assentamento Recanto da Conquista, abriu suas portas na sexta-feira (5) e segue neste sábado (6) a partir das 16h, com apresentações musicais, comidas típicas, leilões e entrada franca. Já a Paróquia Cristo Redentor marca o calendário com uma festa de peso: a 27ª edição do Arraiá da Cristo, que vai até o domingo (7), das 19h à meia-noite, com quadrilha, espaço infantil, ação entre amigos com premiação e toda a tradição gastronômica junina, na Quadra 202, Área Especial s/n.No Recanto das Emas, a fé e a festa se encontram no mesmo endereço. O Arraiá da São Gabriel acontece de 5 a 7 de junho, após a missa das 18h, na Matriz São Gabriel Arcanjo, na Quadra 201, Lote 19, reunindo momentos de confraternização, música e gastronomia típica.O Cruzeiro Novo encerra o roteiro do fim de semana com o tradicional arraiá da Paróquia Santa Terezinha, nos dias 6 e 7 de junho, a partir das 17h, no SHCES 801, Lote 02, com programação voltada para famílias.Para o secretário de Turismo interino do DF, Bernardo Antunes, as festas juninas representam uma das mais importantes manifestações culturais do país, com papel fundamental na valorização das tradições, da gastronomia e da identidade das comunidades locais. Segundo ele, ao apoiar o Circuito Junino 2026, o Governo do Distrito Federal fortalece o turismo cultural, aquece a economia local e garante lazer e integração para moradores e visitantes.O calendário junino do DF ainda tem muitas datas pela frente ao longo de junho. Para saber mais sobre os eventos, os interessados podem acompanhar as redes sociais de cada paróquia e organização participante.