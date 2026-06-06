Operadora ampliouu oferta de consultas e realizou busca ativa de pacientes para eliminar represamento que acumulava cerca de 2,3 mil pessoas aguardando atendimento
Mais de dois mil goianos que aguardavam na fila por uma consulta de endocrinologia podem respirar aliviados. O Ipasgo Saúde, operadora vinculada ao Governo de Goiás, anunciou que zerou o represamento de atendimentos na especialidade, resultado de uma série de medidas adotadas para ampliar o acesso dos beneficiários a uma das áreas mais demandadas da medicina.
A fila, que chegou a reunir cerca de 2,3 mil pacientes, foi eliminada após a operadora ampliar a oferta de agendas médicas, fortalecer a rede credenciada e aprimorar a gestão dos agendamentos.
A solução passou por uma parceria estratégica com uma clínica especializada. Inicialmente, a iniciativa possibilitou a abertura de mais de 600 consultas mensais em endocrinologia, capacidade que foi posteriormente expandida para cerca de 750 agendamentos por mês. Mas o reforço na oferta não foi a única frente de ação: equipes da Central de Atendimento realizaram busca ativa junto aos pacientes que esperavam na fila, auxiliando nos agendamentos e direcionando cada um aos profissionais com disponibilidade.
O presidente do Ipasgo Saúde, Bruno D'Abadia, destacou que o resultado reflete um esforço coordenado da instituição: segundo ele, o trabalho envolveu diferentes frentes para aumentar a disponibilidade de atendimento, garantindo que os pacientes encontrassem profissionais com agenda disponível em prazos muito menores do que antes.
O avanço chega em um momento em que a demanda pela especialidade cresce em todo o Brasil. A procura por endocrinologia tem aumentado no país, acompanhando a expansão das doenças metabólicas e a maior conscientização da população sobre prevenção, enquanto o número de especialistas ainda é insuficiente para atender à demanda nacional.
A endocrinologista Maisa Borba, do Ipasgo Clínicas Universitário, aponta que questões como emagrecimento, hormônios, diabetes e obesidade estão entre os principais motivadores da busca pela especialidade, com as redes sociais funcionando como um gatilho adicional para que as pessoas procurem atendimento.
Para ela, o acesso mais rápido ao médico faz diferença direta no desfecho clínico dos pacientes: muitas das doenças endocrinológicas exigem acompanhamento contínuo, e quanto mais cedo o paciente consegue atendimento, maiores são as chances de controle adequado e prevenção de complicações futuras.
O Ipasgo Saúde conta com mais de 580 mil beneficiários e uma rede credenciada de mais de 4,5 mil prestadores em Goiás. Além das consultas presenciais, os usuários têm acesso à telemedicina em mais de 30 especialidades e ao Ipasgo Clínicas Digital, modelo híbrido em que o paciente comparece a uma unidade física, é atendido pela equipe de enfermagem e realiza a consulta por videoconferência com o especialista. O serviço, já disponível em Rio Verde, Jataí e Posse, está em expansão para outros municípios goianos.
Mais de dois mil goianos que aguardavam na fila por uma consulta de endocrinologia podem respirar aliviados. O Ipasgo Saúde, operadora vinculada ao Governo de Goiás, anunciou que zerou o represamento de atendimentos na especialidade, resultado de uma série de medidas adotadas para ampliar o acesso dos beneficiários a uma das áreas mais demandadas da medicina.
A fila, que chegou a reunir cerca de 2,3 mil pacientes, foi eliminada após a operadora ampliar a oferta de agendas médicas, fortalecer a rede credenciada e aprimorar a gestão dos agendamentos.
A solução passou por uma parceria estratégica com uma clínica especializada. Inicialmente, a iniciativa possibilitou a abertura de mais de 600 consultas mensais em endocrinologia, capacidade que foi posteriormente expandida para cerca de 750 agendamentos por mês. Mas o reforço na oferta não foi a única frente de ação: equipes da Central de Atendimento realizaram busca ativa junto aos pacientes que esperavam na fila, auxiliando nos agendamentos e direcionando cada um aos profissionais com disponibilidade.
O presidente do Ipasgo Saúde, Bruno D'Abadia, destacou que o resultado reflete um esforço coordenado da instituição: segundo ele, o trabalho envolveu diferentes frentes para aumentar a disponibilidade de atendimento, garantindo que os pacientes encontrassem profissionais com agenda disponível em prazos muito menores do que antes.
O avanço chega em um momento em que a demanda pela especialidade cresce em todo o Brasil. A procura por endocrinologia tem aumentado no país, acompanhando a expansão das doenças metabólicas e a maior conscientização da população sobre prevenção, enquanto o número de especialistas ainda é insuficiente para atender à demanda nacional.
A endocrinologista Maisa Borba, do Ipasgo Clínicas Universitário, aponta que questões como emagrecimento, hormônios, diabetes e obesidade estão entre os principais motivadores da busca pela especialidade, com as redes sociais funcionando como um gatilho adicional para que as pessoas procurem atendimento.
Para ela, o acesso mais rápido ao médico faz diferença direta no desfecho clínico dos pacientes: muitas das doenças endocrinológicas exigem acompanhamento contínuo, e quanto mais cedo o paciente consegue atendimento, maiores são as chances de controle adequado e prevenção de complicações futuras.
O Ipasgo Saúde conta com mais de 580 mil beneficiários e uma rede credenciada de mais de 4,5 mil prestadores em Goiás. Além das consultas presenciais, os usuários têm acesso à telemedicina em mais de 30 especialidades e ao Ipasgo Clínicas Digital, modelo híbrido em que o paciente comparece a uma unidade física, é atendido pela equipe de enfermagem e realiza a consulta por videoconferência com o especialista. O serviço, já disponível em Rio Verde, Jataí e Posse, está em expansão para outros municípios goianos.
Postar um comentário