Mais de dois mil goianos que aguardavam na fila por uma consulta de endocrinologia podem respirar aliviados. O Ipasgo Saúde, operadora vinculada ao Governo de Goiás, anunciou que zerou o represamento de atendimentos na especialidade, resultado de uma série de medidas adotadas para ampliar o acesso dos beneficiários a uma das áreas mais demandadas da medicina.A fila, que chegou a reunir cerca de 2,3 mil pacientes, foi eliminada após a operadora ampliar a oferta de agendas médicas, fortalecer a rede credenciada e aprimorar a gestão dos agendamentos.A solução passou por uma parceria estratégica com uma clínica especializada. Inicialmente, a iniciativa possibilitou a abertura de mais de 600 consultas mensais em endocrinologia, capacidade que foi posteriormente expandida para cerca de 750 agendamentos por mês. Mas o reforço na oferta não foi a única frente de ação: equipes da Central de Atendimento realizaram busca ativa junto aos pacientes que esperavam na fila, auxiliando nos agendamentos e direcionando cada um aos profissionais com disponibilidade.O presidente do Ipasgo Saúde, Bruno D'Abadia, destacou que o resultado reflete um esforço coordenado da instituição: segundo ele, o trabalho envolveu diferentes frentes para aumentar a disponibilidade de atendimento, garantindo que os pacientes encontrassem profissionais com agenda disponível em prazos muito menores do que antes.O avanço chega em um momento em que a demanda pela especialidade cresce em todo o Brasil. A procura por endocrinologia tem aumentado no país, acompanhando a expansão das doenças metabólicas e a maior conscientização da população sobre prevenção, enquanto o número de especialistas ainda é insuficiente para atender à demanda nacional.A endocrinologista Maisa Borba, do Ipasgo Clínicas Universitário, aponta que questões como emagrecimento, hormônios, diabetes e obesidade estão entre os principais motivadores da busca pela especialidade, com as redes sociais funcionando como um gatilho adicional para que as pessoas procurem atendimento.Para ela, o acesso mais rápido ao médico faz diferença direta no desfecho clínico dos pacientes: muitas das doenças endocrinológicas exigem acompanhamento contínuo, e quanto mais cedo o paciente consegue atendimento, maiores são as chances de controle adequado e prevenção de complicações futuras.O Ipasgo Saúde conta com mais de 580 mil beneficiários e uma rede credenciada de mais de 4,5 mil prestadores em Goiás. Além das consultas presenciais, os usuários têm acesso à telemedicina em mais de 30 especialidades e ao Ipasgo Clínicas Digital, modelo híbrido em que o paciente comparece a uma unidade física, é atendido pela equipe de enfermagem e realiza a consulta por videoconferência com o especialista. O serviço, já disponível em Rio Verde, Jataí e Posse, está em expansão para outros municípios goianos.