O Metrô do Distrito Federal está prestes a mudar de patamar. Com as novas estações planejadas para Samambaia e Ceilândia, o sistema passará dos atuais 42,3 quilômetros de extensão para 48,2 quilômetros de via, ampliando a capacidade de transporte de 160 mil para cerca de 180 mil passageiros por dia. O salto representa não apenas mais trilhos, mas uma aposta do Governo do Distrito Federal na mobilidade urbana como resposta concreta ao crescimento da capital.O investimento previsto para as obras de Samambaia sozinha chega a R$ 319 milhões dos quais R$ 77,6 milhões já foram executados. Atualmente, há frentes simultâneas de terraplenagem, drenagem, estruturas, contenções e sistemas complementares, com geração de cerca de 350 empregos diretos e indiretos.O movimento não é novo. Desde 2019, o GDF inaugurou três novas estações, duas no Plano Piloto e uma em Águas Claras, com investimento de R$ 42 milhões, o que resultou em 5 mil novos usuários diários no sistema. Ao todo, desde aquele ano, os investimentos do GDF na ampliação do metrô superaram R$ 119,3 milhões.Para o diretor-presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral, a expansão de Samambaia tem um peso simbólico especial. O projeto já estava previsto desde a concepção original do metrô, há cerca de 30 anos, mas só ganhou tração a partir de 2023. A licitação foi concluída e as obras começaram entre março e abril de 2025.O projeto engloba duas novas paradas, chamadas de estações 35 e 36, partindo do terminal existente da cidade, além de três subestações retificadoras de energia e a infraestrutura complementar necessária. O empreendimento acrescentará 3,6 quilômetros de via, estendendo o ramal até o subcentro oeste do bairro, nas proximidades da 1ª Avenida Sul.As duas novas unidades somam aproximadamente 7 mil metros quadrados de área construída e estão situadas em pontos estratégicos: próximas à UPA de Samambaia, ao Centro Olímpico e Paralímpico da cidade e a novos complexos habitacionais. A Estação 36 será concebida como terminal operacional do trecho.O impacto no trânsito também está calculado. A expectativa é que os novos pontos de Samambaia atraiam entre 12 e 15 mil usuários por dia, número que equivaleria à retirada de 3.225 automóveis das pistas diariamente, ou de 62 ônibus alongados, segundo estudo do próprio Metrô-DF.Quem mora na região já aguarda com expectativa. José Lamartine, aposentado de 72 anos que vive na Expansão do Setor O, não esconde o entusiasmo: para ele, as novas estações são especialmente importantes para quem mora nas áreas mais afastadas da cidade, e a ampliação vai tornar o sistema ainda mais ágil e sem complicações.A região administrativa mais populosa do DF também está na mira da expansão. O processo licitatório para o ramal de Ceilândia foi reaberto em março deste ano. O projeto prevê 2,3 quilômetros de novas vias a partir da Estação Ceilândia, chegando até as margens da BR-070, com dois novos pontos de embarque: um próximo à UPA e outro ao Centro Olímpico e Paralímpico da cidade. A projeção é atender entre 15 e 18 mil passageiros por dia.Pedro Ícaro Barroso, fotógrafo de 29 anos que mora no Itapoã e usa o metrô regularmente para chegar a Taguatinga e Ceilândia, vê a ampliação como necessária: para ele, a expansão das linhas é especialmente importante para as regiões mais afastadas do Plano Piloto, como Gama e Santa Maria, e vai facilitar a vida de muita gente.No horizonte mais distante, o Metrô-DF projeta sua transformação mais ambiciosa. A Linha 2 pretende conectar a área Sul do DF ao Plano Piloto, atendendo cidades como Santa Maria, Gama, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Cruzeiro e o próprio Plano Piloto, com integração à Rodoviária e à Esplanada dos Ministérios.Com extensão projetada de aproximadamente 60 quilômetros, a linha teria capacidade para cerca de 130 mil passageiros por dia, com 50 mil usuários só no pico da manhã. A estimativa de investimento varia entre R$ 13,4 bilhões e R$ 20,4 bilhões, a depender do traçado e das soluções técnicas a serem definidas.Por ora, estão sendo elaborados os Estudos Preliminares de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental do empreendimento. A próxima etapa será a modelagem econômica e financeira junto ao anteprojeto de engenharia, para então viabilizar a licitação da obra. Handerson Cabral ressaltou que a governadora Celina Leão determinou que o processo avance o mais rápido possível, dada a enorme demanda de passageiros nas regiões que seriam atendidas.Enquanto as obras avançam, o Metrô-DF também modernizou a experiência nas 27 estações já existentes. Entre as mudanças recentes estão a implantação do pagamento por aproximação nas catracas, o uso de QR Code no lugar dos bilhetes de papel, a substituição e ampliação dos validadores e painéis informativos com horários de chegada dos trens em todas as estações.O aplicativo lançado pela companhia permite acompanhar o funcionamento do sistema em tempo real e conta com funções de Achados e Perdidos e de suporte a denúncias de segurança, disponíveis para Android e iOS.Na operação, uma mudança especialmente bem recebida pelos trabalhadores: as estações passaram a abrir às 5h30, meia hora mais cedo do que antes, e o funcionamento aos domingos foi estendido até às 21h30, horário que antes era encerrado às 19h.