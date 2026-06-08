O Governo do Distrito Federal investirá R$ 16,8 milhões em ações ambientais ao longo de junho, aproveitando o Mês do Meio Ambiente para anunciar novas entregas e acelerar projetos estratégicos de proteção do Cerrado. A agenda reúne iniciativas de combate a incêndios florestais, educação ambiental, modernização tecnológica e ampliação da energia limpa em equipamentos públicos.A ofensiva vem num momento crítico: o DF enfrenta anualmente um período de seca severa, quando as queimadas representam uma das maiores ameaças às unidades de conservação da região.Entre os resultados já consolidados, o GDF registrou uma queda de 66,9% nas áreas queimadas dentro das unidades de conservação — um dos indicadores mais sensíveis da gestão ambiental do Cerrado. Paralelamente, foram plantadas 20 mil mudas de espécies nativas em ações de recuperação ambiental e arborização urbana. Mais de 15 mil chamados ambientais foram atendidos pelas equipes de prevenção e resposta ao longo do ano.O secretário do Meio Ambiente, Rafael Luiz Ramalho de Santana, atribui o desempenho ao reforço das ações preventivas. "Reforçamos as ações de prevenção aos incêndios florestais com a realização de quatro blitz educativas e a capacitação de brigadistas para atuação durante o período de estiagem", disse.No campo da tecnologia, o Sisdia — Sistema Distrital de Informações Ambientais — já integra mais de 20 bases ambientais e serve como ferramenta central para monitoramento de áreas de risco, cruzamento de dados entre órgãos e agilização de respostas a emergências.Em 16 de junho, o governo lança um novo módulo da plataforma voltado à articulação entre meio ambiente e saúde pública no enfrentamento à dengue. Até o fim do mês, estão previstas ainda a entrega do sistema DF Sem Fogo, o monitoramento da qualidade do ar e a instalação de câmeras 360° nos parques ecológicos do DF.Na área de educação, mais de 5 mil estudantes já participaram de ações de conscientização sobre queimadas e preservação ambiental. A programação de junho inclui a Caminhada do Dia do Meio Ambiente no Parque Ecológico de Águas Claras, a assinatura do Decreto de Trilhas, ações de pesca sustentável no Lago Paranoá e a realização da Conferência Distrital de Pesca e Aquicultura.O governo também realizou o Seminário AdaptaCidades, que deu início à construção participativa de uma agenda de adaptação climática para o DF. "São ações que fortalecem a sustentabilidade e a resiliência ambiental do nosso território", destacou o secretário Santana.No setor energético, o GDF implantou quatro usinas solares e instalou 1.492 placas fotovoltaicas, chegando a 80 prédios públicos abastecidos por energia limpa — entre eles escolas que atendem mais de 8,6 mil estudantes.Para o secretário, o conceito de meio ambiente vai além da preservação. "Meio ambiente não é apenas preservação. É inteligência territorial, qualidade de vida, prevenção de riscos, segurança hídrica e construção de cidades mais resilientes", concluiu Rafael Santana.