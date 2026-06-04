O governo de Goiás entregou nesta quarta-feira um conjunto de veículos e equipamentos avaliado em R$ 12,7 milhões às Polícias Civil e Militar do estado. O ato ocorreu na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública e contou com a presença do governador Daniel Vilela.Foram entregues 17 vans, 88 motocicletas, 170 armas tasers, 80 etilômetros, além de computadores e notebooks. O governador destacou o alcance da medida: "Nosso objetivo é garantir segurança plena a todos os goianos. Com essas entregas, teremos um trabalho mais ampliado."A Polícia Civil ficou com 17 vans, 170 tasers, 141 computadores e 62 notebooks, num investimento de R$ 7,5 milhões bancado pelo Fundo de Proteção Social do Estado (Fundo Protege). Doze das vans serão destinadas às Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams), duas às Delegacias do Idoso de Goiânia e Anápolis, e três funcionarão como delegacias móveis.O delegado-geral André Ganga explicou que os veículos itinerantes serão direcionados às áreas monitoradas pelo sistema de inteligência artificial Sentinela Violeta: "Levaremos esses veículos a locais onde mulheres e idosos, muitas vezes, não têm uma delegacia próxima. Atacaremos em várias frentes: operacional, investigativa e no acolhimento dessas pessoas."Na Polícia Militar, as 88 motocicletas, do tipo trail on-road/off-road, com sirenes e serão distribuídas pelos 19 Comandos Regionais, com 12 unidades reservadas ao Batalhão de Trânsito de Goiânia. O investimento foi de R$ 5,2 milhões.Os 80 etilômetros, destinados a fiscalização de trânsito, foram recebidos com entusiasmo pelo presidente do Detran Goiás, Odair Soares: "Cada motocicleta entregue representa mais policiais nas ruas. Cada etilômetro representa mais vidas preservadas."O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, afirmou que os dados de criminalidade do estado estão em queda e que os novos recursos reforçam esse movimento: "Mostraremos para a sociedade que não aceitaremos a covardia de criminosos contra esses grupos."