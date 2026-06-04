Polícia Civil e Militar recebem 17 vans, 88 motos, 170 tasers e 80 etilômetros; veículos priorizarão atendimento a mulheres e idosos em regiões sem delegacias fixas
O governo de Goiás entregou nesta quarta-feira um conjunto de veículos e equipamentos avaliado em R$ 12,7 milhões às Polícias Civil e Militar do estado. O ato ocorreu na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública e contou com a presença do governador Daniel Vilela.
Foram entregues 17 vans, 88 motocicletas, 170 armas tasers, 80 etilômetros, além de computadores e notebooks. O governador destacou o alcance da medida: "Nosso objetivo é garantir segurança plena a todos os goianos. Com essas entregas, teremos um trabalho mais ampliado."
A Polícia Civil ficou com 17 vans, 170 tasers, 141 computadores e 62 notebooks, num investimento de R$ 7,5 milhões bancado pelo Fundo de Proteção Social do Estado (Fundo Protege). Doze das vans serão destinadas às Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams), duas às Delegacias do Idoso de Goiânia e Anápolis, e três funcionarão como delegacias móveis.
O delegado-geral André Ganga explicou que os veículos itinerantes serão direcionados às áreas monitoradas pelo sistema de inteligência artificial Sentinela Violeta: "Levaremos esses veículos a locais onde mulheres e idosos, muitas vezes, não têm uma delegacia próxima. Atacaremos em várias frentes: operacional, investigativa e no acolhimento dessas pessoas."
Na Polícia Militar, as 88 motocicletas, do tipo trail on-road/off-road, com sirenes e serão distribuídas pelos 19 Comandos Regionais, com 12 unidades reservadas ao Batalhão de Trânsito de Goiânia. O investimento foi de R$ 5,2 milhões.
Os 80 etilômetros, destinados a fiscalização de trânsito, foram recebidos com entusiasmo pelo presidente do Detran Goiás, Odair Soares: "Cada motocicleta entregue representa mais policiais nas ruas. Cada etilômetro representa mais vidas preservadas."
O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, afirmou que os dados de criminalidade do estado estão em queda e que os novos recursos reforçam esse movimento: "Mostraremos para a sociedade que não aceitaremos a covardia de criminosos contra esses grupos."
O governo de Goiás entregou nesta quarta-feira um conjunto de veículos e equipamentos avaliado em R$ 12,7 milhões às Polícias Civil e Militar do estado. O ato ocorreu na sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública e contou com a presença do governador Daniel Vilela.
Foram entregues 17 vans, 88 motocicletas, 170 armas tasers, 80 etilômetros, além de computadores e notebooks. O governador destacou o alcance da medida: "Nosso objetivo é garantir segurança plena a todos os goianos. Com essas entregas, teremos um trabalho mais ampliado."
A Polícia Civil ficou com 17 vans, 170 tasers, 141 computadores e 62 notebooks, num investimento de R$ 7,5 milhões bancado pelo Fundo de Proteção Social do Estado (Fundo Protege). Doze das vans serão destinadas às Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams), duas às Delegacias do Idoso de Goiânia e Anápolis, e três funcionarão como delegacias móveis.
O delegado-geral André Ganga explicou que os veículos itinerantes serão direcionados às áreas monitoradas pelo sistema de inteligência artificial Sentinela Violeta: "Levaremos esses veículos a locais onde mulheres e idosos, muitas vezes, não têm uma delegacia próxima. Atacaremos em várias frentes: operacional, investigativa e no acolhimento dessas pessoas."
Na Polícia Militar, as 88 motocicletas, do tipo trail on-road/off-road, com sirenes e serão distribuídas pelos 19 Comandos Regionais, com 12 unidades reservadas ao Batalhão de Trânsito de Goiânia. O investimento foi de R$ 5,2 milhões.
Os 80 etilômetros, destinados a fiscalização de trânsito, foram recebidos com entusiasmo pelo presidente do Detran Goiás, Odair Soares: "Cada motocicleta entregue representa mais policiais nas ruas. Cada etilômetro representa mais vidas preservadas."
O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, afirmou que os dados de criminalidade do estado estão em queda e que os novos recursos reforçam esse movimento: "Mostraremos para a sociedade que não aceitaremos a covardia de criminosos contra esses grupos."
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