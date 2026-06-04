A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) está mobilizada para garantir a segurança da etapa brasileira da Volleyball Nations League (VNL) 2026, competição oficial organizada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e pela Volleyball World, realizada no Ginásio Nilson Nelson.O evento contempla duas fases: a VNL Feminina, entre 3 e 7 de junho, e a VNL Masculina, de 10 a 14 de junho. Ao longo das duas semanas, Brasília receberá delegações de vários países, equipes de arbitragem, dirigentes esportivos, representantes da organização, patrocinadores, jornalistas de imprensa nacional e internacional e milhares de torcedores.As ações de segurança incluem policiamento ostensivo nas imediações do ginásio, acompanhamento das atividades ligadas ao evento e escolta das delegações internacionais durante seus deslocamentos pela capital federal. As equipes atuam de forma integrada para proteger atletas, comissões técnicas, autoridades e espectadores.Na fase feminina, participam as seleções do Brasil, Itália, Holanda, Turquia, Bulgária e República Dominicana. Já na competição masculina, entram em quadra Brasil, Argentina, Sérvia, Irã, Bélgica e Bulgária.A atuação da PMDF neste evento reforça o posicionamento de Brasília como sede recorrente de competições esportivas internacionais de alto nível.