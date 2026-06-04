A edição marca ainda uma mudança no programa: antes exibido aos sábados, o Vozes da Comunidade passa a ir ao ar toda sexta-feira, com o objetivo de ampliar o alcance e a participação popular.







Engenheira especializada em sistemas modais de transporte urbano, Sandra Holanda assumiu recentemente a secretaria. Jornalistas vão questioná-la sobre integração entre modais, infraestrutura, congestionamentos e redução de emissões. A gestora também deverá detalhar projetos em andamento, cronogramas, fontes de financiamento e ações voltadas à mobilidade das populações mais vulneráveis.



Sandra Holanda, secretária de Transportes e Mobilidade do Distrito Federal, participa de uma sabatina no programa Vozes da Comunidade nesta sexta-feira (6), a partir das 10h. A transmissão será ao vivo pelo YouTube e retransmitida pelas rádios comunitárias do DF.