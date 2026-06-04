A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal (Secti-DF) e o Instituto Bem Viver DF realizam nesta sexta-feira (6) a cerimônia de formatura da primeira etapa da segunda edição do projeto Acelera Tech, em Santa Maria. A iniciativa oferece formação em tecnologia e inovação, contribuindo para o desenvolvimento de competências alinhadas às demandas do mercado de trabalho.Durante o mês de maio, os alunos participaram de cursos nas áreas de informática, design gráfico e edição de vídeos mobile, adquirindo conhecimentos práticos voltados para a empregabilidade, o empreendedorismo e o uso estratégico das ferramentas digitais.O secretário Rafael Vitorino defendeu o caráter estratégico do programa: "Investir em educação tecnológica é investir em inclusão, autonomia e geração de oportunidades para a população do Distrito Federal. O Acelera Tech representa uma oportunidade concreta para que jovens e adultos desenvolvam novas habilidades e estejam mais preparados para os desafios de uma economia cada vez mais digital."A formatura em Santa Maria é o ponto de partida de um cronograma que contemplará outras regiões administrativas do DF ao longo dos próximos meses. Segundo Vitorino, iniciativas como esta são fundamentais para ampliar o acesso à ciência e à tecnologia, estimular a formação de talentos e fortalecer o desenvolvimento socioeconômico do DF.