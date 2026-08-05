O turismo rural no Distrito Federal vive um momento de forte expansão, consolidando-se como uma importante ponte entre a produção do campo, a preservação ambiental e o estilo de vida urbano da capital. Essa tendência aproxima os moradores das cidades da rotina produtiva e dos encantos naturais do Cerrado, unindo momentos de lazer, gastronomia regional e contato direto com a natureza.O papel da Emater-DF e a valorização localParte essencial desse crescimento se deve à atuação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF. A instituição tem incentivado a rota ao lançar iniciativas como o catálogo Conexões e Experiências: Turismo, Histórias e Produtos do Campo que Encantam. Esse mapeamento confere visibilidade aos produtores locais e às agroindústrias da região, promovendo propriedades que combinam preservação ambiental, resgate cultural e experiências educativas.Destaques e iniciativas no território do DFEntre os empreendimentos que se destacam nesse cenário está o Villa Giardini Ecoparque, situado no Setor de Mansões do Lago Norte. Com uma área de 36 mil metros quadrados, o local preserva cerca de 65% de sua vegetação nativa do Cerrado e utiliza conceitos de arquitetura bioclimática. Conforme aponta Dhyana Giardini, o espaço vai além do apelo turístico tradicional, funcionando como um centro ativo de palestras educativas e conscientização ambiental.Outro exemplo marcante é o Engenho Cavaco, voltado para a produção da Cachaça Cavaco e administrado por Igor e Fátima Cavalcante. A propriedade aposta em processos sustentáveis e no reaproveitamento de resíduos, a exemplo do bagaço da cana-de-açúcar. Durante as visitas guiadas, os visitantes têm a oportunidade de acompanhar de perto cada etapa do processo de destilação artesanal.Critérios para integração das propriedadesPara que um produtor rural consiga integrar o catálogo oficial e fazer parte das rotas turísticas promovidas no Distrito Federal, é necessário cumprir alguns requisitos essenciais. O estabelecimento precisa obrigatoriamente receber a assistência técnica da Emater-DF, manter sua situação regularizada junto aos órgãos de vigilância sanitária e contar com infraestrutura e atrativos já estruturados para o acolhimento do público.