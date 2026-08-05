A campanha Agosto Dourado, promovida no Distrito Federal, ganha força neste mês com o objetivo de promover, proteger e apoiar a amamentação na rede pública. O principal destaque das ações de 2026 é a mudança de perspectiva sobre o tema: a amamentação deixa de ser vista como uma responsabilidade isolada da mulher e passa a ser tratada como um dever coletivo.A importância da rede de apoioA coordenadora de Políticas de Aleitamento Materno do DF, Graça Cruz, afirma que o suporte não deve se restringir apenas às mães. O engajamento precisa envolver familiares, gestantes, comunidade e, sobretudo, os empregadores.De acordo com a especialista, as empresas exercem um papel fundamental ao apoiarem as mulheres no retorno ao trabalho, garantindo que elas possam dar continuidade à amamentação. A ideia central é desmistificar o aleitamento como um desafio individual, transformando a prática em um direito assegurado por toda a estrutura social.Benefícios para a vida inteiraO leite humano possui nutrientes e fatores de proteção que criam uma base sólida de saúde, cujos benefícios perduram desde a infância até a vida adulta. Para garantir que esses resultados sejam alcançados, os órgãos de saúde estabelecem diretrizes claras.Amamentação exclusiva: O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendam que o leite materno seja o único alimento do bebê até os seis meses de idade.Alimentação complementar: A partir do sexto mês, a orientação é introduzir alimentos saudáveis e manter a amamentação até os dois anos de idade ou mais.Apoio contínuo: Para atingir essas metas globais, as mães necessitam de uma rede de suporte acolhedora e efetiva.Oficializado no Brasil pela Lei Federal 13.435 de 2017, o mês de conscientização reforça o Agosto Dourado como uma importante política de Estado. O leite materno é tratado pelas autoridades de saúde como um verdadeiro alimento de ouro, capaz de salvar vidas e representar um grande investimento na saúde pública de toda a população.