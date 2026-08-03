Neste domingo, dia 2 de agosto, a Paróquia Cristo Rei realizou a II Caminhada dos Devotos de Nossa Senhora D'Abadia, evento que reuniu fiéis em um momento de fé, oração e espiritualidade pelas ruas da cidade.A caminhada teve saída às 6h da Igreja Divino Pai Eterno, no Jardim Oliveira, seguindo até a Igreja Nossa Senhora D'Abadia, localizada na Usina Parque Bandeirinha. Sob o tema "Com Maria, somos filhos amados do Eterno Pai", os devotos percorreram o trajeto reafirmando a devoção à padroeira e fortalecendo os laços de união e comunidade.A programação religiosa em torno de Nossa Senhora D'Abadia, no entanto, não se encerra com a caminhada. A partir desta quinta-feira, dia 6 de agosto, a Igreja Nossa Senhora D'Abadia dá início à Romaria e Novena 2026, que se estende até o dia 15 de agosto, também na Usina Parque Bandeirinha.Durante os nove dias de novena, os fiéis poderão participar diariamente do Santo Terço, às 18h, seguido da Santa Missa, às 19h. Já no dia 15 de agosto, data de encerramento e de celebração maior em devoção à santa, a programação especial contará com Santo Terço às 8h e Santa Missa às 8h30.A organização é da Paróquia Cristo Rei, com apoio da Usina Parque Bandeirinha, complexo turístico que sedia as celebrações. Sob o lema "Com Nossa Senhora D'Abadia somos servidores da Paz", a expectativa é de que a novena reúna novamente grande número de devotos ao longo dos dias de celebração, dando continuidade ao espírito de fé e comunhão demonstrado na caminhada deste domingo.