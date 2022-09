Está acontecendo em Formosa durante o sábado (24) e domingo (25), a 4ª etapa do Campeonato Goiano de Motocross. É a nona vez que a cidade recebe o campeonato, a última participação aconteceu em 2013.Hotéis estão recepcionando a comitiva dos pilotos profissionais. No camping montado no local diversos veículos mostram a rotina dos competidores.Formosa é reconhecida no Estado por receber as mais diversas modalidades esportivas. Além do motocross, durante a sexta-feira (23) e sábado (24) a cidade recebeu o campeonato de Fórmula 200.No domingo (25) acontece o encerramento. O aquecimento inicia por volta das 9h. As provas oficiais iniciam às 10h30. O evento se encerra por volta das 15h30.