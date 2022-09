A candidata a deputada estadual Carol Marques percorreu as ruas de Formosa ao lado do governador candidato à reeleição, Ronaldo Caiado. Outros candidatos participaram da carreata liderada pelo governador de Goiás.Além de Carol e Caiado estavam o prefeito de Formosa Gustavo Marques e os candidatos: Ao senado, Alexandre Baldy; a deputado federal deputado José Nelto e Cátia Rodrigues; a deputado estadual Alessandro Moreira e Rachel Dourado.Carol agradeceu "Hoje, tivemos a honra de participar da Carreata com Caiado, uma mobilização que uniu candidatos e apoiadores por Formosa e pelo Nordeste Goiano. Agradeço a presença do Governador Ronaldo Caiado, o candidato ao Senado Alexandre Baldy e o candidato a Deputado Federal José Nelto", pontuou.Em Formosa um aluno da rede estadual de ensino agradeceu o Chromebook. Caiado respondeu “Como fico feliz em ver os meninos marcarem nas redes que são goianos e estão felizes estudando. Vamos lá, meninos, continuem assim para terem o futuro que vocês querem”, diz.