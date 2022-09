seguida por Delegada Fernanda com 26,5% e Sargento Bueno Hernany com 10,4%









. A base territorial foi o município de Formosa (GO).Faltando 10 dias das eleições a pesquisa demonstra que a progressista Carol Marques é uma das favoritas do nordeste goiano para assumir uma vaga na Assembleia Legislativa.A pesquisa está registrada nofoi realizada pela Exata Goiás Pesquisas.A pesquisa estimulada aponta Carol Marques (PP) com 33,2% das intenções de votos em Formosa seguida por Delegada Fernanda (SD) com 26,5% e Sargento Bueno Hernany (AGIR) com 10,4%.Carol Marques usou as redes sociais para celebrar o avanço nas pesquisas. Ela saltou de 19,1% no dia 29/07/22 (pesquisa GO08111/2022) para 33,2% no dia 21/09 em menos de 2 meses.A equipe da Delegada Fernanda (SD) também tem se envolvido em polêmicas. Ao acusar o prefeito Gustavo Marques de casos de corrupção (na SMT) e posteriormente ser esclarecido por meio de rádio que ele não tinha sido investigado trouxe críticas para a delegada. O esclarecimento foi do promotor que realizou a denúncia e deixou bem claro que o prefeito não foi alvo de investigação. Fernanda também coloca em seus vídeos denúncias de corrupção de gestões passadas no meio de investigações em andamento.Para deputado federal as intenções de votos mostram que o movimento para votar em candidatos do município ganhou força. Dos 4 candidatos mais bem cotados, 3 são de Formosa. Para candidato a deputado federal Wenner Patrick (PSB) lidera as intenções de votos com 16,95%; seguido por Sandes Júnior (PP) com 14,43%; Cátia Rodrigues (PSD) com 7,55% e Dr. João Batista (AVANTE), com 7,21%.(Metodologia de pesquisa: A Metodologia, tipo quantitativa "survey", consistiu em entrevistas endereçadas a setores censitários da cidade de Formosa - Goiás, executadas através de questionário estruturado e questões para respostas espontâneas e estimuladas. A mostra foi estratificada nas condições filtro de sondagem: faixa etária, idade igual ou superior a idade eleitoral, residência fixa e presença na respectiva região da pesquisa. Sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo: Serão validadas 596 (Quinhentas e noventa e seis) aplicações de questionários pelo processo ¿intercept¿ residencial (lado esquerdo, salto um, lado direito), em um universo estimado aproximado de eleitores da cidade de Formosa- GO (TRE), considerando faixas etárias, sexo e instrução os entrevistados, em segundo estágio de ponderação. A margem máxima de erro considerada foi 4,0 % pontos (+/-) nos casos p= 50%, para 0,05 de significância (ou confiança de 95%) onde apenas 10 entrevistados podem ficar fora da margem de erro, aplicando-se a mesma metodologia para entrevistas. Apenas uma pessoa foi entrevistada por família ou domicílio abordado. Por amostragem aleatória, cerca de 20% das entrevistas foi objeto de monitoramento garantindo-se, assim, por visão randômica, a autenticidade do preenchimento dos questionários. Número de identificação: GO-02791/2022 Contratante(s): CPF/CNPJ: 34809378000152 - LUPA PRODUCOES E EVENTOS LTDA / Origem do Recurso: (Recursos próprios) mpresa contratada/ Nome Fantasia: CNPJ: 35830530000141 - MARQUES ASSESSORIA E PESQUISA LTDA / EXATA GO)