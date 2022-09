A cidade de Formosa vai ser palco de diversas atrações esportivas neste próximo final de semana. Promovido pela Prefeitura de Formosa os eventos iniciam na sexta-feira (23) e seguem até domingo (25).Na sexta-feira (23) acontece o lançamento da Fórmula 200 – Etapa Noturna. O evento inicia às 19h em frente ao Colégio Militar.No sábado (24) o lançamento é do Campeonato Goiano de Motocross – 4ª Etapa. Inicia a partir das 12h no Rancho 4 irmãos.À noite, por volta das 19h acontece a Fórmula 200 – Etapa Noturna em frente ao Colégio Militar.No domingo (25) acontece o Campeonato Goiano de Motocross – 4ª Etapa a partir das 10h30 no Rancho 4 Irmãos.