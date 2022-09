A cidade de Formosa recebeu durante o sábado e domingo, o Campeonato Goiano de Motocross. O evento é promovido pela Prefeitura de Formosa em parceria com Goiano de Motocross, Câmara de Formosa e Visite Formosa.Foram dois dias de atividades. No sábado a programação iniciou às 9h e se encerrou com o pódio às 18h das categorias MXJR, MX3, MX2 e MX2JR. No domingo o aquecimento iniciou às 9h e encerrou às 16h com o pódio das categorias 65 cilindradas e MX1.O prefeito Gustavo Marques visitou o local de provas. Ele elogiou a produção pela estrutura que foi montada. Durante os dois dias a população participou. É a nona vez que a cidade recebe o campeonato, a última participação aconteceu em 2013.