A iniciativa está programada para abranger seis locais no Plano Piloto.

O Governo do Distrito Federal (GDF) realizará a oferta de acolhimento e apoio social a indivíduos que se encontram em seis endereços no Plano Piloto. O evento está agendado para começar às 9h desta terça-feira (20) e envolverá as secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), Saúde (SES-DF), Educação (SEE-DF), Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), Segurança Pública (SSP-DF), Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) e Justiça e Cidadania (Sejus-DF), além do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Novacap, Codhab, Detran-DF, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e o Conselho Tutelar.

Os indivíduos em situação de rua terão à disposição uma variedade de serviços nas áreas de saúde, educação e assistência social, assim como orientações sobre cuidados com animais domésticos e benefícios como passagens para deslocamento intermunicipal. Um auxílio adicional de R$ 600 será disponibilizado para aqueles que não conseguem a arcar com o aluguel. Serão oferecidas também vagas em abrigos, programas de capacitação profissional – como o RenovaDF – e o cadastro para unidades habitacionais.

Após o atendimento, a DF Legal procederá com a remoção das estruturas ocupadas pelas pessoas em situação de rua e o transporte de seus pertences para o local regular indicado pelo ocupante. Caso seja necessário, os objetos pessoais poderão ser levados para o depósito da secretaria, onde poderão ser retirados em até 60 dias, sem custos para o proprietário.

Durante toda a semana, as secretarias realizaram abordagens sociais e atendimentos prévios nos pontos, identificando o público que será assistido e suas necessidades.

Locais de ação em Brasília para terça-feira (20)

1. Via N2 - em frente à 5ª DP;

2. Via N2 - no balão próximo à 5ª DP;

3. Setor Hoteleiro Norte, Quadra 02;

4. Setor Hoteleiro Norte, Quadra 03;

5. Estacionamento do Ministério da Defesa;

6. SQN 216, área verde dentro da quadra.





*Fontes: DF Legal