Uma portaria colaborativa entre a Sema e a Secti estabelece uma aliança visando aumentar a logística reversa de resíduos eletrônicos no DF.

O Governo do Distrito Federal avançou significativamente rumo à inovação e sustentabilidade. Através de uma portaria conjunta, a Secretaria do Meio Ambiente (Sema-DF) e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) firmaram uma colaboração estratégica para reforçar a logística reversa e a reciclagem de lixo eletroeletrônico na região.

O entendimento abrange o compartilhamento de informações técnicas entre as secretarias, suporte ao programa Reciclotech, realização de campanhas de conscientização sobre o meio ambiente e incentivo à pesquisa e inovação em tecnologias de reuso de resíduos. A colaboração também visa facilitar a articulação com universidades e empresas do setor para criar soluções sustentáveis, além de promover eventos conjuntos de coleta e sensibilização com a comunidade.

A colaboração não implica a transferência direta de recursos entre as secretarias, mas abre possibilidades para a captação de emendas parlamentares e outras fontes de financiamento para projetos em parceria. A portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Com informações da Sema e da Secti