Na 26ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2025), que ocorrerá entre os dias 10 e 15 de junho na cidade de Goiás, uma nova ação de capacitação será oferecida aos restaurantes locais que são parceiros do evento.

Desenvolvida em colaboração com o Senac Goiás, a Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Secretaria da Cultura (Secult), essa iniciativa tem como objetivo elevar o nível de atendimento e melhorar a qualidade gastronômica dos estabelecimentos que receberão os participantes do festival.

O cronograma inclui três oficinas principais: práticas recomendadas para serviços de alimentação, atendimento de alta qualidade para garçons e food styling, que aprimora a apresentação visual dos pratos. As duas primeiras oficinas acontecerão em grupo na segunda-feira (19/05), antes do início do Fica. O workshop de food styling, por sua vez, será realizado individualmente em cada restaurante nos dias subsequentes.

Os pratos elaborados, todos inspirados na culinária local e especialmente projetados para o festival, serão parte do Guia Gastronômico do Fica 2025, uma publicação digital interativa que estará acessível no site oficial do festival.

O guia incluirá um mapa com a localização dos restaurantes, descrições dos pratos, preços promocionais, links das redes sociais, além de contar a história de cada prato e do restaurante. O público terá a oportunidade de votar nos seus pratos favoritos, num formato de interação inspirado em concursos gastronômicos como o Comida di Buteco.

A iniciativa traz um benefício duradouro para a economia criativa da região, facilitando a formação técnica, aumentando a visibilidade e impulsionando a atividade econômica nos locais. O Fica 2025, mais uma vez, reafirma seu compromisso com a sustentabilidade, unindo cultura, meio ambiente e valorização da produção local.

Fica 2025

Com o tema Cerrado: a savana brasileira e o equilíbrio do clima, a edição deste ano do Fica apresenta uma programação ampla e gratuita que inclui competições cinematográficas, workshops, atrações culturais, atividades ambientais, sessões voltadas para crianças, shows, além de fóruns e discussões com renomados profissionais do cinema nacional e internacional.

O festival é promovido pelo Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE).

O evento conta com a colaboração de várias instituições, incluindo a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro (APAN), MapBiomas, The Nature Conservancy Brasil, Unesco, Museu do Índio (Funai), Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz).

Além disso, fazem parte da organização as Secretarias de Estado da Educação, Desenvolvimento Social, Saúde, Esporte e Lazer, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e da Retomada. O festival também recebe apoio do programa Goiás Social, Sesc Goiás, Saneago, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Estado de Goiás, Instituto Federal Goiano e da Prefeitura de Goiás.