Os débitos parcelados referentes ao ICMS, ITCD e IPVA do mês de maio têm seu vencimento na próxima segunda-feira (26/5). Ao todo, 48 mil parcelas devem ser pagas nessa data, totalizando cerca de R$ 72 milhões em dívidas que foram negociadas por 37 mil contribuintes no estado de Goiás.Atualmente, a Secretaria da Economia de Goiás possui uma carteira de créditos parcelados que conta com 721 mil prestações ativas, representando aproximadamente R$ 3,3 bilhões em débitos que ainda estão pendentes com a Receita Estadual, conforme informações da Superintendência de Recuperação de Crédito (SRC).Dívidas parceladasUma pesquisa realizada pelo Negocie Já indica que 9,7 mil parcelamentos ativos de ICMS, IPVA e ITCD correspondem a dívidas de 7,6 mil contribuintes que participaram do recente programa de regularização fiscal estadual. Os acordos estabelecidos totalizam R$ 2,2 bilhões.Os contribuintes precisam estar atentos: a falta de pagamento de três parcelas, sejam elas consecutivas ou alternadas, acarreta o cancelamento automático do parcelamento e a perda das vantagens obtidas na negociação.Como pagarPara gerar o boleto do Documento de Arrecadação Estadual (Dare), o contribuinte pode visitar o site da Secretaria da Economia, utilizando o ícone “Pagar ou Parcelar Tributos”, ou acessar diretamente através deste link https://goias.gov.br/economia/pagamento-e-parcelamento-de-tributos/#PARCELAMENTO.A emissão também pode ser feita pelo aplicativo EON – Economia Online.