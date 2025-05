O senador Vanderlan Cardoso (PSD) oficializou nesta quinta-feira (22), o compromisso de destinar uma escavadeira hidráulica e um rolo compactador. O senador tinha prometido quando o vice-prefeito Ramos e o ex-prefeito Itamar, ambos do PSD, foram no Senado solicitar recursos para a cidade no início do ano. Além desses equipamentos também serão destinados R$ 200 mil para o CRAS, R$ 200 mil para os vicentinos e R$ 185 mil para o Centro Social Madre Eugênia Ravasco.





O ex-prefeito Itamar Barreto e o vice-prefeito Ramos Somar recepcionaram o senador Vanderlan no heliponto na entrada da cidade. De lá, Vanderlan seguiu com o vice-prefeito até a administração municipal onde Vanderlan ao lado da prefeita Simone Ribeiro (UB) assinaram a documentação no Auditório.



