Conforme noticiado na imprensa e nas redes sociais de Formosa, houve um relato envolvendo uma criança e um adolescente, acolhidos na unidade Casa Mãe Social II. Ao tomar conhecimento do caso, por meio da equipe técnica da unidade, durante a rotina de cuidados, as medidas protocolares foram tomadas de imediato.A coordenadora da unidade foi acionada e compareceu ao local e fez todas as comunicações obrigatórias aos órgãos competentes, além da adoção de medidas de proteção, acolhimento e apuração. Em momento algum houve negligência ou omissão por parte da equipe da Casa Mãe Social II diante do fato.De acordo com nota emitida pela secretária de Desenvolvimento Social, Gardene Roehrs, o adolescente foi transferido provisoriamente para o CIOPS, onde permanece sob cuidado técnico, com acesso a atendimento psicológico, alimentação, medicação prescrita e visitas supervisionadas. "Ressaltamos que ele possui histórico clínico de transtornos psiquiátricos e já vinha sendo acompanhado pela rede municipal de atenção psicossocial", narra a nota oficial."A criança, por sua vez, foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), passando por exames clínicos e periciais. O laudo emitido pela Polícia Civil confirmou a ausência de lesões e atestou o bom estado geral de saúde do acolhido", diz trecho da nota. A criança permanece na unidade, assistida por equipe multiprofissional, com suporte psicológico e monitoramento constante, apresentando quadro estável.A atuação rápida e técnica da equipe da Casa Mãe Social II foi fundamental para garantir a integridade física, emocional e social de todos os acolhidos.