A vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV, na sigla em inglês) estará disponível para jovens de 15 a 19 anos no Distrito Federal até o dia 14 deste mês. A extensão temporária do público-alvo visa atingir aqueles que não se vacinaram na faixa etária de 9 a 14 anos e reforçar a prevenção dos cânceres associados ao HPV.





O imunizante atua como uma proteção contra verrugas genitais e variados tipos de câncer, incluindo os que afetam o útero, pênis, boca, ânus e laringe. Com o intuito de atingir um maior número de jovens, a Secretaria de Saúde (SES-DF) deu início, em abril, ao envio de mensagens através do WhatsApp para adolescentes dessa faixa etária.



Apesar das ações da secretaria, a adesão à vacinação ainda está aquém do esperado. A meta é imunizar 49 mil pessoas, e mais de 130 mil indivíduos foram abordados com lembretes e informações personalizadas. Na capital do país, o imunizante pode ser encontrado em mais de 100 locais de vacinação distribuídos pelas diversas regiões de saúde, com a aplicação de uma dose única para esse público.



O vírus

O HPV se classifica como uma infecção sexualmente transmissível (IST) que pode afetar tanto a pele quanto as mucosas da boca, região genital e anal, sem distinção de gênero. Embora a principal via de transmissão seja durante o ato sexual desprotegido, o vírus pode ser transmitido também pelo simples contato direto entre os órgãos genitais, mesmo sem penetração.



Na maioria das situações, a infecção por HPV não apresenta sintomas, mas pode levar ao surgimento de verrugas ou lesões que, com o tempo, têm potencial para evoluir para câncer. Indivíduos assintomáticos também podem transmitir o vírus durante relações sexuais sem proteção. Em determinadas situações, as lesões causadas pelo HPV podem demorar até 20 anos para se manifestar.



*Com informações da Secretaria de Saúde

A imunização contra o Papilomavírus Humano previne uma variedade de cânceres.