Em maio de 2025, o comércio varejista em Goiás contabilizou 18 meses consecutivos de aumento em comparação ao mesmo mês do ano anterior, um feito que não era observado desde 2013. O crescimento de 1,2% nesse período foi impulsionado especialmente pelas vendas de livros, jornais, revistas e papelaria (31,4%) e de eletrodomésticos (23,5%).As informações são provenientes da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisada pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB).A pesquisa também revelou um crescimento acumulado de 3,2% ao longo de 12 meses. Esse desempenho foi superior à média nacional de 3% e foi, em grande parte, sustentado pelas vendas de livros, jornais, revistas e papelaria (14,7%) e eletrodomésticos (14%).No que se refere à variação acumulada do ano, entre janeiro e maio, o setor experimentou um crescimento de 1,5% em relação ao mesmo período de 2024. As vendas de eletrodomésticos (20,1%), móveis (17%) e livros, jornais, revistas e papelaria (12,2%) contribuíram para os resultados da variação acumulada no ano.O varejo ampliado também demonstrou um aumento (2,1%) na variação acumulada em um período de 12 meses. Esse resultado positivo foi impulsionado por um crescimento de 4,1% nas vendas de veículos, motocicletas, peças e acessórios.A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) gera indicadores que possibilitam acompanhar o funcionamento conjuntural do comércio varejista no Brasil, investigando a receita bruta de revenda em empresas formalmente estabelecidas com 20 ou mais funcionários, cuja principal atividade é o comércio varejista.