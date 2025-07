Neste final de semana, o projeto Gira das Desempregadas Convida fará sua aparição em dois locais públicos da cidade: a Torre de TV e o Eixão do Lazer, oferecendo espetáculos gratuitos e acessíveis a todos os tipos de público. No sábado, dia 12, com sessões marcadas para às 10h30 e às 16h30, a Torre de TV acolherá a encenação Pedaços de Maria, seguida da trilogia teatral lambe-lambe Enquanto Houver Amor Eu Me Transformo, apresentada pelo grupo As Caixeiras Cia. de Bonecas. No domingo, 13/07, às 10h, o projeto tomará conta do Eixão do Lazer, integrando-se ao tradicional Choro no Eixo (207N), com uma performance que combina elementos de circo e teatro.

Com uma programação gratuita, julho traz opções culturais, esportivas e de lazer para pessoas de todas as idades.As férias de julho estão aqui com uma programação variada e sem custos para aqueles que querem desfrutar do que a capital tem a oferecer. Cultura, esporte e atividades de lazer estão entre as alternativas disponíveis para crianças, jovens e adultos. No domingo, os moradores de Brasília ainda têm à disposição os programas Vai de Graça e Lazer Para Todos, que proporcionam transporte público gratuito e acesso sem custo ao Zoológico e ao Jardim Botânico de Brasília.Nos dias 12 e 13 de julho, Brasília abriga, pela primeira vez, uma etapa oficial da maior liga profissional de skate street do planeta: o Street League Skateboarding (SLS) Spot Takeover. O evento será realizado na Esplanada do Ministério, e os ingressos são gratuitos, mediante retirada previamente aqui e a doação de 1 kg de alimento não perecível.No sábado (12), as primeiras rodadas da competição acontecem. No domingo (13), o público poderá conferir o formato novo no Brasil, o Spot Takeover, no estilo Best Tricks, onde os competidores têm sete tentativas para realizar suas melhores manobras. Estão confirmadas participações de estrelas da elite do skate street, tanto nacional quanto internacional, como Rayssa Leal e Felipe Gustavo.O Programa Educativo do Museu de Arte de Brasília (MAB) organizou uma programação especial destinada a bebês, crianças, famílias e educadores. O projeto Férias no Ateliê do MAB oferece oficinas criativas, contações de histórias, visitas guiadas com jogos, brincadeiras tradicionais e experiências teatrais. Todas as atividades são gratuitas, porém com vagas limitadas.No local, o público também tem a oportunidade de visitar a exposição Terra Fraturada, da fotógrafa Renate Graf, que estará em cartaz até 15 de setembro. A mostra convida à reflexão sobre as crises ambientais atuais de forma sensível e urgente. O MAB Educativo ainda promove visitas mediadas bilíngues às segundas-feiras, às 13h, com sessões em inglês sobre o acervo do museu.O Festival Trilha da Inclusão 2025 tem início nesta quinta-feira (10), no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul), com a abertura da exposição Monumento Aleijado, da artista cearense Céu Vasconcelos. A exposição dá início à segunda edição do projeto, que visa promover a acessibilidade e o protagonismo de artistas com deficiência.Com entrada gratuita, o festival se estende até agosto, apresentando peças de teatro e dança, mostras de cinema, feiras criativas e experiências sensoriais. O evento é realizado pela Guia Acessibilidade Inclusiva, contando com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF) e apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.Durante o final de semana do festival, a programação se enriquece com a Feira ARTeria, organizada por Beta Leonez, que reunirá artistas tanto neurodivergentes quanto neurotípicos para celebrar a arte manual, o empreendedorismo criativo e a diversidade nas interações. O evento também oferece o Espaço Acolher, que será dedicado a atividades recreativas, educativas e de relaxamento voltadas para pessoas neurodivergentes, crianças, jovens e famílias.O Complexo Cultural Samambaia sediará, nos dias 11 e 12 de julho, às 20h, a peça Desassossego, com entrada gratuita. Inspirado na crise de oxigênio que afetou Manaus em janeiro de 2021, o espetáculo mostra, através de três personagens, diferentes experiências de dor, luto e reconstrução após a pandemia.A peça é apresentada pelo Grupo Jurubebas de Teatro, de Manaus, com o apoio da Bolsa Funarte de Teatro Myriam Muniz 2023. Após as apresentações, o público é convidado a participar da roda de conversa “Representatividade Indígena na Cena Contemporânea”, que será mediada pela historiadora e liderança indígena Kokama Maurille Gomes.O grupo também realizará duas oficinas com artistas locais nos dias 13 e 15 de julho, no Espaço Cultural H2O, localizado no Recanto das Emas, promovendo um intercâmbio entre as regiões Norte e Centro-Oeste. As inscrições podem ser feitas neste site. Classificação indicativa: 14 anos.