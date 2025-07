A Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), em colaboração com a Demà Aprendiz, anunciou a abertura das inscrições para o Desafio Aprendizes da Matemática nesta quarta-feira (09/07). Esta competição tem como objetivo selecionar 12 jovens do programa Aprendiz do Futuro, parte do Goiás Social, para um intercâmbio cultural na Europa, com todas as despesas cobertas.Os jovens que se juntaram ao programa entre 1º de fevereiro de 2024 e 27 de julho de 2025 estão qualificados para participar.Além da viagem internacional, os vencedores receberão uma medalha de ouro pela sua performance no desafio. Os participantes que terminarem entre a 13ª e a 22ª posição serão premiados com uma medalha de prata e um smartphone cada. Aqueles que alcançarem as colocações de 23ª a 30ª ganharão uma medalha de bronze e um par de fones de ouvido, individualmente. A distribuição das premiações seguirá os critérios estabelecidos no regulamento, garantindo que 50% das vagas sejam destinadas ao público feminino e 50% ao masculino, de acordo com as melhores classificações.Os interessados têm até o dia 27 de julho para se inscrever na plataforma de aprendizagem do Aprendiz do Futuro, que contém todas as informações sobre a competição, que será realizada em duas fases de classificação. A primeira fase requer a realização de atividades da Pílula de Conhecimento (matemática), além de uma análise das notas escolares de cada candidato. Na segunda fase, será aplicada uma avaliação final presencial, com uma nota mínima de 8,0 para aprovação.A competição conta com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), responsável pelo conteúdo de matemática e pelas avaliações. Em caso de empate na pontuação final, um sorteio será realizado, limitando-se aos jovens com notas iguais.Esta marca a terceira edição do Desafio Aprendizes da Matemática promovido pelo programa Aprendiz do Futuro. Em 2022, 12 jovens participaram de um intercâmbio pelo continente europeu, visitando cidades como Barcelona (Espanha), Bruxelas (Bélgica) e Lisboa (Portugal). No ano de 2023, outros 12 jovens tiveram a chance de explorar Paris (França), Genebra e Lausanne (Suíça), onde puderam conhecer lugares como a sede do Comitê Olímpico Internacional (COI) e a Missão Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU).Considerado o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, o Aprendiz do Futuro visa promover a inclusão social de jovens por meio de educação e trabalho, com destaque em tecnologia, alta performance e impacto social na vida de jovens em situação de vulnerabilidade. Em parceria com a Demà Aprendiz, o programa está presente em todas as cidades do estado de Goiás.Lançado em agosto de 2021, o programa inclui atualmente 7,7 mil jovens de 14 a 17 anos empregados em instituições públicas. Eles recebem um salário de R$ 712,99, além de R$ 150 em vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida, uniforme, crachá, férias, 13º salário e cursos de capacitação oferecidos na plataforma do programa. O investimento totaliza R$ 386,7 milhões destinado a qualificar mais de 14 mil jovens que já participaram ou estão participando do programa.Neste final de semana, o projeto Gira das Desempregadas Convida estará presente em dois espaços públicos da cidade: Torre de TV e Eixão do Lazer, oferecendo apresentações gratuitas e acessíveis a todos os públicos. No sábado (12), às 10h30 e às 16h30, a Torre de TV receberá a peça Pedaços de Maria, seguida da trilogia de teatro lambe-lambe Enquanto Houver Amor Eu Me Transformo, apresentada pelo grupo As Caixeiras Cia. de Bonecas. No domingo, 13/07, às 10h, o projeto tomará conta do Eixão do Lazer, dentro do tradicional Choro no Eixo (207N), com uma apresentação que combina circo e teatro.